Resumen: Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo insisten en el llamado a los viajeros del sector para tomar precauciones

¡En medio de las lluvias! Familia de hipopótamos fue captada paseando por la autopista Medellín-Bogotá

Minuto30.com .- Una inusual escena sorprendió a los conductores que transitaban por la autopista Medellín-Bogotá en las últimas horas. De acuerdo con un reporte ciudadano compartido por la cuenta corazondecolombia_, una familia de hipopótamos fue vista deambulando libremente por la carretera en medio de una noche lluviosa.

El lugar del avistamiento

El curioso y a la vez peligroso encuentro se registró a la altura del corregimiento de Doradal, jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo (Antioquia).

Los enormes animales fueron grabados caminando tranquilamente por la vía nacional, justo frente a las instalaciones de la emblemática Hacienda Nápoles, la zona de donde es originaria esta especie invasora en el país.

Un avistamiento en el ojo del huracán

Más allá de la curiosidad que genera el video, este nuevo reporte ciudadano cobra una relevancia especial, ya que se produce exactamente en medio de la álgida y polarizada discusión nacional sobre el destino de esta especie invasora.

Actualmente, el país y las autoridades ambientales se encuentran en una encrucijada para controlar el crecimiento desbordado de la población de estos mamíferos. Mientras se evalúan y agotan opciones logísticamente complejas como la esterilización o la translocación (exportación) a santuarios en el extranjero, la eutanasia ética se ha puesto sobre la mesa como una medida drástica, pero científicamente necesaria para frenar el impacto irreversible que están causando en los ecosistemas del Magdalena Medio y desplazar a especies nativas como el manatí o el chigüiro.

Esta posibilidad ha generado un fuerte rechazo por parte de colectivos animalistas, desencadenando un debate ético, legal y ambiental que mantiene dividida a la opinión pública.

El peligro en las vías: el argumento de la seguridad

Imágenes como la de estos hipopótamos caminando por una vía nacional de alto flujo vehicular son precisamente uno de los principales argumentos de quienes exigen medidas urgentes de control. La presencia de animales de más de dos toneladas en la carretera representa un riesgo inminente y letal de accidentes de tránsito, especialmente bajo condiciones de lluvia y baja visibilidad.

Ante este panorama, las autoridades de tránsito y gestión del riesgo insisten en el llamado a los viajeros del sector:

Reducir drásticamente la velocidad al transitar por el tramo de Doradal y Puerto Triunfo.

No detenerse a grabar ni interactuar con los animales. Su comportamiento es altamente territorial e impredecible, y pueden atacar vehículos si se sienten amenazados o si se les pita.

Reportar los avistamientos a las autoridades competentes para que el personal capacitado (como Cornare) realice el manejo adecuado de los individuos en la vía.