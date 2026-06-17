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Resumen: Un hombre y una mujer fueron capturados en Teusaquillo tras ser señalados de participar en el robo de celulares mediante atraco. Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron dos teléfonos móviles y descubrieron que la motocicleta en la que se movilizaban tenía reporte de hurto. Además, el hombre registra más de 12 anotaciones judiciales por el delito de hurto.

¡Se les acabó la racha! Capturan a hombre con 12 antecedentes y a su cómplice tras atraco armado en Bogotá

Las autoridades reportaron la captura en flagrancia de un hombre y una mujer que serían los presuntos responsables de cometer hurtos de teléfonos celulares mediante la modalidad de atraco en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

El procedimiento fue realizado por uniformados adscritos al CAI Soledad, perteneciente a la Estación de Policía Teusaquillo, durante labores de vigilancia y control adelantadas en esta zona de la capital.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, los hechos se registraron en el barrio Acevedo Tejada, donde los uniformados lograron reaccionar oportunamente ante una situación relacionada con el robo de dispositivos móviles.

La intervención policial permitió detener a los dos sospechosos y recuperar dos teléfonos celulares que habían sido hurtados. Según las autoridades, los equipos fueron recuperados durante el procedimiento efectuado en el lugar de los hechos.

Motocicleta tenía reporte de hurto

Durante las verificaciones realizadas tras la captura, los uniformados establecieron que la motocicleta en la que se movilizaban los detenidos presentaba un reporte de hurto vigente.

La consulta de antecedentes del vehículo permitió determinar que este había sido reportado como robado el pasado 7 de mayo de 2026 en el departamento del Cesar, situación que también quedó incorporada dentro de las actuaciones adelantadas por las autoridades.

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Las investigaciones y verificaciones posteriores continuarán bajo la coordinación de los organismos competentes para esclarecer todos los detalles relacionados con el caso y establecer la posible participación de los capturados en otros hechos similares.

Uno de los capturados registra antecedentes por hurto

Una vez culminado el procedimiento policial, el hombre y la mujer fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos que se les atribuyen.

Asimismo, las autoridades informaron que, tras revisar los antecedentes judiciales, se estableció que el hombre registra más de 12 anotaciones por el delito de hurto.

La Policía Nacional señaló que continúa desarrollando operativos y acciones preventivas en diferentes sectores de la ciudad con el propósito de combatir los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

De igual manera, hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación sospechosa o hecho delictivo que pueda poner en riesgo la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos, utilizando la línea de emergencias 123 o acudiendo al CAI más cercano.