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Resumen: Bogotá anunció un amplio operativo de seguridad, movilidad y logística para garantizar una jornada tranquila durante la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Bogotá entra en modo elecciones: así será el operativo de seguridad para la segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio contará con un amplio despliegue institucional en Bogotá, donde las autoridades anunciaron medidas especiales de seguridad, movilidad y acompañamiento para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática en las 20 localidades de la capital.

De acuerdo con la alcaldía de Bogotá, más de 6 millones de ciudadanos están habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial, para lo cual estarán disponibles más de mil puestos de votación distribuidos en toda la ciudad.

La coordinación del proceso estará a cargo de diferentes entidades locales en articulación con la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Pública.

El Distrito informó que más de 2.200 funcionarios estarán desplegados en distintos frentes operativos. Entre ellos se encuentran gestores territoriales, personal de movilidad, equipos de seguridad y convivencia, funcionarios de salud y colaboradores de TransMilenio, quienes apoyarán las labores logísticas y de atención durante la jornada electoral.

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A este dispositivo se sumarán 12.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, encargados de reforzar la seguridad en los puestos de votación y en los principales puntos de concentración.

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Las autoridades también instalarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y 20 PMU Locales que funcionarán de manera permanente para monitorear cualquier eventualidad.

Además, se contará con una flota de 250 vehículos para facilitar el desplazamiento de funcionarios y apoyar las tareas de supervisión.

Como parte de las medidas especiales, la Ley Seca regirá desde las 12:00 de la medianoche del sábado 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22 de junio.

La Alcaldía invitó a los ciudadanos a consultar previamente su lugar de votación, respetar las disposiciones establecidas y reportar cualquier posible irregularidad a las autoridades competentes.

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