Gustavo Petro en Consejo de Ministros televisado este lunes 13 de abril se refirió a "la fiestica" en la Cárcel de Itagüí

Resumen: El escándalo por la rumba a todo timbal en el centro penitenciario de Itagüí tuvo consecuencias drásticas desde la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro se pronunció fuertemente este lunes sobre el polémico evento y ordenó el traslado inmediato de los cabecillas implicados hacia Bogotá, dejando claro que los beneficios de los diálogos de paz no son un pase libre para el desorden.

¡Se les acabó la «fiestica»! Petro ordena el traslado a Bogotá de cabecillas que rumbearon en la cárcel de Itagüí

Minuto30.com .- El presidente de la República, Gustavo Petro, no pasó por alto el bochornoso escándalo protagonizado por varios cabecillas de bandas delincuenciales de Medellín recluidos en la cárcel La Paz del municipio de Itagüí. Durante el consejo de ministros celebrado este lunes 13 de abril, el mandatario anunció medidas contundentes contra los internos que organizaron una fiesta clandestina en el penal.

Estos cabecillas, que actualmente hacen parte de las mesas de acercamiento de la política de “Paz Total” con el Gobierno Nacional, perderán sus comodidades en Antioquia.

“Salen de Itagüí, se acabó el tema”

Visiblemente molesto por la burla al sistema penitenciario, el presidente Petro confirmó que los responsables del evento serán removidos de su actual centro de reclusión.

“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, sentenció el mandatario, enviando un mensaje directo a las estructuras criminales del Valle de Aburrá.

¿Qué pasó en la cárcel?

La polémica estalló tras la filtración de videos grabados en donde se evidenció una monumental parranda en uno de los pabellones de la cárcel La Paz. El evento contó con:

Presentaciones en vivo de reconocidos artistas, destacando la presencia del cantante vallenato Nelson Velásquez.

Ingreso irregular de múltiples personas ajenas al penal y hasta el control de las puertas por parte de personas ajenas al INPEC.

Abundante comida y consumo de bebidas alcohólicas.

También se ha conocido que los reclusos tendrían acceso a diferentes “lujos” en la cárcel de Máxima Seguridad, como neveras, Wi-Fi y aires acondicionados.