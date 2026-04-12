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    ¡Neveras, Wi-Fi y aires acondicionados! El escandaloso inventario hallado en la cárcel de Itagüí tras ‘parrandón vallenato’

    La entidad ordenó la salida inmediata de 11 funcionarios que estaban de servicio mientras los internos disfrutaban de lujos y visitas sin control.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Fiesta en la cárcel: investigan concierto privado con vallenato para presos en Itagüí
    Foto sacado de archivo.
    ¡Neveras, Wi-Fi y aires acondicionados! El escandaloso inventario hallado en la cárcel de Itagüí tras ‘parrandón vallenato’

    Resumen: El Inpec separó de sus cargos a 11 funcionarios de la cárcel La Paz de Itagüí tras detectar múltiples irregularidades durante una fiesta vallenata dentro del penal, donde se encontraron neveras, televisores, Wi-Fi, aires acondicionados, bebidas alcohólicas y otros objetos prohibidos. Además, se ordenaron investigaciones disciplinarias y ajustes de seguridad para reforzar el control interno del centro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tomó medidas contundentes tras descubrir una serie de irregularidades en la cárcel La Paz de Itagüí. La situación salió a la luz luego de que se viralizaran videos e imágenes de lo que fue descrito como una “parranda vallenata” en el interior del centro de reclusión.

    Como primera acción, la entidad ordenó la separación del cargo de 11 funcionarios que estaban de servicio durante la celebración, mientras se adelantan investigaciones para determinar responsabilidades por las fallas en el control del penal.

    Además, se dispuso el traslado de dos directivos: el teniente Fabián León será enviado a la cárcel de Bello, y Fredy Antonio Cipriano, director encargado del establecimiento, será trasladado a la cárcel de Jamundí.

    Durante varios días, equipos élite del INPEC realizaron operativos de inspección en los pabellones, especialmente en las áreas de alta seguridad, para detectar y retirar objetos que no están permitidos en los centros penitenciarios.

    Entre los elementos hallados se encuentran 62 neveras, siete televisores, tres celulares, un módem Wi-Fi, un computador portátil, una tablet, ventiladores, aires acondicionados, ollas freidoras, barriles, equipos de sonido, así como sustancias ilícitas que incluían 1.323 gramos de material vegetal y 271 gramos de polvo.

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    El incidente también dejó en evidencia fallas graves en los procedimientos de seguridad. Las imágenes captadas por los sistemas de vigilancia muestran que, en el momento del ingreso de los visitantes, incluidos el cantante Nelson Velásquez y su equipo, no había custodios en la entrada principal, sino personas vestidas de civil que controlaban el acceso. Esto permitió que varios invitados ingresaran sin pasar por los procesos de verificación habituales.

    Entre los asistentes registrados, se identificó la presencia de una mujer que requería ayuda para caminar y de una persona que parecía menor de edad. La celebración, según la información oficial, correspondía al cumpleaños de un interno y habría sido financiada por varios reclusos.

    El INPEC señaló que las medidas adoptadas buscan no solo sancionar a los responsables, sino también reforzar los controles y protocolos de seguridad para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

    Por ahora, las investigaciones disciplinarias continúan y se espera que se tomen nuevas acciones conforme avance la revisión de responsabilidades y del cumplimiento de las normas internas del penal.

    Este hecho ha generado gran preocupación por la vulnerabilidad en la vigilancia dentro de algunos centros penitenciarios y ha puesto a la entidad frente a la necesidad de revisar los procedimientos de control, ingreso y supervisión de visitas y personal, buscando garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario.


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