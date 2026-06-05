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Resumen: La Alcaldía de Medellín reforzó los controles en hoteles, hostales y glampings de Santa Elena durante la temporada vacacional para verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas, ambientales y migratorias. Los operativos ya han permitido la suspensión de tres actividades turísticas y buscan prevenir construcciones irregulares, además de garantizar un turismo seguro y ajustado a la legalidad.

¡Se les acabó el negocio! Medellín frena en seco los glampings y hoteles ilegales en Santa Elena

Con la llegada de la temporada de vacaciones de mitad de año y el aumento de visitantes a Santa Elena, la Alcaldía de Medellín intensificó los operativos de inspección, vigilancia y control en hoteles, hostales, glampings y demás alojamientos turísticos del corregimiento.

La estrategia busca garantizar que estos establecimientos operen conforme a la normativa vigente, en un territorio que ha registrado un crecimiento significativo de la actividad turística durante los últimos años.

Según la Administración Distrital, este auge ha traído consigo nuevos desafíos, especialmente por la construcción y ampliación de infraestructuras que podrían no cumplir con las disposiciones urbanísticas establecidas.

Controles para proteger el territorio

Las inspecciones verifican que los alojamientos cuenten con los permisos exigidos y que sus actividades sean compatibles con las condiciones ambientales y territoriales de Santa Elena.

Asimismo, los equipos técnicos revisan posibles intervenciones en áreas protegidas o sectores donde existen restricciones para construir.

“Santa Elena se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por quienes visitan Medellín. Sin embargo, algunos propietarios aprovechan este crecimiento para construir más habitaciones o espacios de los autorizados e, incluso, desarrollan edificaciones sin permisos en zonas de protección ambiental o en retiros de quebradas donde la norma no lo permite. Por eso, hemos intensificado los controles, verificando que las construcciones respeten las condiciones del territorio y no pongan en riesgo los recursos naturales que hacen de Santa Elena”, señaló el subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo Ballesteros.

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Ya se han ordenado suspensiones

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Las visitas adelantadas por la Secretaría de Gestión y Control Territorial han dado lugar a informes técnicos que sirvieron de soporte para que la Corregiduría y la Policía Nacional ordenaran tres suspensiones de actividades turísticas.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones hacen parte de una estrategia orientada a fortalecer la formalidad del sector y prevenir afectaciones al entorno.

Verificación a huéspedes extranjeros

Los operativos cuentan además con el acompañamiento de Migración Colombia, entidad encargada de revisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el registro de ciudadanos extranjeros.

Los administradores de alojamientos deben reportar oportunamente el ingreso y salida de huéspedes provenientes de otros países. El incumplimiento de este requisito puede generar procesos sancionatorios y multas superiores a los 12 millones de pesos por cada caso.

Posibles sanciones

La Alcaldía recordó que quienes desarrollen actividades sin las respectivas licencias o permisos urbanísticos pueden enfrentar sanciones cercanas a los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de medidas como la suspensión de actividades o, en algunos casos, órdenes de demolición.

Los controles son realizados de manera articulada por las secretarías de Gestión y Control Territorial, Turismo y Seguridad, junto con la Policía Nacional y Migración Colombia. Estas acciones continuarán durante toda la temporada vacacional para promover un turismo seguro, ordenado y ajustado a la legalidad.