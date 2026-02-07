Menú Últimas noticias
    ¡Se les acabó el negocio! Incautan decenas de celulares robados y manipulados en locales de la Avenida Caracas

    Las autoridades sorprendieron siete locales comerciales donde verificaron dispositivos mediante códigos IMEI y retuvieron equipos sin documentación legal.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    Resumen: La Policía de Bogotá, con apoyo de la Secretaría de Seguridad, realizó un operativo sorpresa en la Avenida Caracas, inspeccionando siete locales comerciales. Durante la revisión de dispositivos mediante códigos IMEI, incautaron 21 celulares y tres computadores robados o manipulados, en un esfuerzo por combatir el hurto y la comercialización ilegal de tecnología.

    En la tarde del pasado viernes, las autoridades de Bogotá realizaron un operativo de registro y control de dispositivos móviles en el sector de la intersección de la Calle 13 con la Avenida Caracas, en plena zona comercial del centro de la ciudad. La acción conjunta fue liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

    La intervención, que se extendió por más de tres horas, tuvo como objetivo verificar la legalidad de equipos móviles y tecnológicos que se comercializan en establecimientos dedicados a la venta y reparación de celulares, atendiendo a múltiples denuncias ciudadanas sobre la posible venta de equipos hurtados o manipulados en esta zona.

    Uniformados y funcionarios llegaron de manera sorpresiva a siete locales comerciales, en los que se realizó una revisión exhaustiva de los dispositivos mediante la verificación de los códigos IMEI —un identificador único que permite constatar si un teléfono ha sido reportado como robado o alterado.

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    Como resultado de estas inspecciones, las autoridades incautaron un total de 21 teléfonos móviles que presentaban irregularidades: seis de ellos estaban reportados como hurtados, mientras que 15 mostraban evidentes signos de manipulación en sus sistemas o software. Adicionalmente, se retuvieron tres computadores que no tenían documentación que acreditara su procedencia legal y que, según las autoridades, podrían haber sido utilizados para la alteración de dispositivos.

    Los elementos tecnológicos decomisados quedaron bajo la custodia de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes.

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    Según el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, este tipo de operativos buscan golpear los puntos de comercialización ilegal de equipos móviles, desincentivar el hurto de celulares y proteger a la ciudadanía, ya que la circulación de equipos robados no solo afecta a quienes son víctimas de este delito, sino que alimenta economías criminales en el centro de la ciudad.

    Las acciones en la Calle 13 hacen parte de los controles permanentes de las autoridades para combatir el hurto de celulares y la comercialización irregular de dispositivos tecnológicos en sectores de alta afluencia comercial.

    Las autoridades aprovecharon para recordar a los ciudadanos la importancia de conservar el número IMEI y denunciar ante la Policía cualquier hecho delictivo. También reiteraron que, en caso de ser víctima de un hurto, las personas pueden comunicarse con la Secretaría de Seguridad a través de la Línea 123, o con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), marcando el (601) 377 9595, extensión 1137.

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad


