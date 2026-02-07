Resumen: Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá en el corredor de la Calle 80 permitió la captura de dos hombres por tráfico de estupefacientes, además de la incautación de drogas y la intervención de cambuches. La acción, liderada por el nuevo CAI Calle 80, hace parte del refuerzo de seguridad en este sector estratégico del noroccidente de la ciudad.

El nuevo CAI Calle 80 se estrena con capturas y desmonte de ollas en el puente de la Calle 80

Un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Alcaldía Local de Engativá, permitió la captura de dos hombres por tráfico y expendio de estupefacientes en el corredor vial que conecta las localidades de Suba y Engativá, a la altura de la Calle 80.

Las acciones fueron lideradas por uniformados adscritos al nuevo CAI Calle 80, recientemente puesto nuevamente en funcionamiento, quienes desplegaron controles en el sector del puente metálico y su zona aledaña, un punto estratégico de alta circulación peatonal y ciclística en el noroccidente de la capital.

El procedimiento se realizó sobre la ciclorruta del segundo puente metálico, luego de denuncias realizadas por habitantes del sector sobre la presencia de personas sospechosas. Durante el operativo, las autoridades incautaron 10 dosis de marihuana, una dosis de tusi y base de coca, además de hallar una bicicleta en estado de abandono. En el lugar también fueron intervenidos dos cambuches estructurados, en cumplimiento de la normatividad vigente.

La operación contó con el apoyo de los cuadrantes del CAI Calle 80 y del CAI Ciudadela, lo que permitió consolidar presencia institucional en uno de los principales corredores de ingreso y salida de la ciudad, reforzando la percepción de seguridad en la zona.

Este resultado adquiere especial relevancia al tratarse del primer operativo realizado tras la reactivación del CAI Calle 80, infraestructura ubicada en el barrio El Cortijo, que volvió a prestar servicio a la comunidad el 19 de enero de 2026, luego de permanecer más de 12 años fuera de operación.

El alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas, destacó que la reapertura del CAI ya comienza a reflejar resultados concretos en materia de seguridad y señaló que la presencia permanente de la institucionalidad contribuye a la recuperación del territorio y a la tranquilidad de los ciudadanos.

Actualmente, el CAI Calle 80 cuenta con 21 uniformados, patrullaje motorizado permanente y hace parte del fortalecimiento operativo de la Policía en la localidad, que incluye la asignación de nuevas motocicletas y la renovación del parque automotor, beneficiando a más de 10.300 habitantes de sectores como El Cortijo, Gran Granada y el entorno del Puente de Guadua.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la denuncia es fundamental para avanzar en los procesos de investigación y sanción.