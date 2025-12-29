Resumen: Once personas fueron capturadas tras la desarticulación de la banda ‘Scarface’, una red dedicada al microtráfico en el sector de San Bernardo, en Bogotá. La investigación permitió identificar su estructura criminal, el uso de menores y habitantes de calle para la venta de droga, así como la incautación de armas, estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos que evidencian el alcance de la organización.

¡Se les acabó el negocio! Desarticulan a los ‘Scarface’, banda que usaba menores para vender droga en Bogotá

Luego de un trabajo investigativo que se extendió por cerca de ocho meses, las autoridades lograron desmantelar una estructura criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes en el sector de San Bernardo, en el centro de Bogotá. La operación permitió la captura de 11 personas señaladas de integrar la red conocida como ‘Scarface’, que tendría injerencia directa en varias líneas de expendio de droga en esta zona de la ciudad.

De acuerdo con la investigación, el proceso incluyó labores de vigilancia, entrevistas, análisis de información y verificación en bases de datos, lo que permitió a las autoridades reconstruir el funcionamiento interno de la organización, identificar sus roles criminales y establecer los puntos donde ejercían control territorial.

Uno de los aspectos más preocupantes revelados durante la investigación fue el método utilizado para la venta de estupefacientes. Según las autoridades, la red empleaba habitantes en condición de calle y menores de edad para la distribución de droga en vía pública, principalmente en San Bernardo. Las dosis eran comercializadas a precios que variaban entre los $2.500 y los $15.000 pesos, lo que facilitaba su rápida rotación y consumo.

Para evitar ser detectados, los integrantes de la organización utilizaban vehículos de transporte público para movilizar las sustancias ilícitas, una estrategia que les permitía evadir los controles policiales y reducir el riesgo de incautaciones durante los traslados.

La ofensiva contra esta estructura criminal se materializó a través de 10 diligencias de allanamiento y registro realizadas de manera simultánea en las localidades de Santa Fe, Usme y Rafael Uribe. Como resultado de estos operativos, fueron capturadas 11 personas: nueve mediante orden judicial y dos en flagrancia.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dos armas de fuego, cerca de tres kilos de bazuco, 11 teléfonos celulares y más de dos millones de pesos en efectivo, elementos que, según los investigadores, evidencian la dimensión económica y operativa de la red ilegal.

Esto le podría interesar: ¡Lupa a los infractores! Bogotá impuso multas por más de $1.500 millones por daños al medio ambiente en 2025

Entre los detenidos figura alias ‘Domingo’, señalado como el principal cabecilla de la organización y presunto responsable de coordinar la distribución y comercialización de las sustancias psicoactivas. Asimismo, fue capturado alias ‘Pipe’, quien cumplía funciones logísticas relacionadas con el transporte de la droga desde sectores como Usme y Ciudad Bolívar hacia el centro de la capital.

Les llegó el final de su carrera criminal a los 'Scarface' Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Cayeron 1️⃣1️⃣ personas que delinquían en el sector de #SanBernardo y en el extinto 'Bronx', donde utilizaban a menores y habitantes en condición de calle para la venta de drogas. Ya se encuentran en la cárcel. pic.twitter.com/5CSI3e4gLO — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 29, 2025

En el grupo también fueron detenidos cuatro hermanos de apellido Ruiz, a quienes se les atribuye el liderazgo de varias líneas de expendio conocidas como Scarface, Calavera, América, Azul Naranja, Santa Fe, Chuky y Pistolo. Según las autoridades, parte de su accionar delictivo tendría antecedentes que se remontan a la época del extinto Bronx, uno de los mayores focos de microtráfico que tuvo Bogotá.

Las investigaciones establecieron que la organización ejercía control sobre al menos 10 puntos de venta de droga en San Bernardo, consolidándose como una de las estructuras más activas en ese sector.

Todos los capturados registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, fabricación o porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Tras ser presentados ante un juez de la República, se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades destacaron que este resultado hace parte de una estrategia sostenida contra el microtráfico en la ciudad. En lo corrido de 2025, el trabajo articulado de las fuerzas de seguridad ha permitido desarticular 18 estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, capturar a 6.635 personas por este delito e incautar más de 8,1 toneladas de marihuana, 312 kilos de bazuco y 266 kilos de cocaína.