¡Lupa a los infractores! Bogotá impuso multas por más de $1.500 millones por daños al medio ambiente en 2025

Resumen: Durante 2025, Bogotá inició 2.430 procesos sancionatorios por incumplimientos ambientales, de los cuales 304 terminaron en multas que superan los $1.500 millones. Las infracciones incluyeron vertimientos irregulares, manejo inadecuado de residuos, ruido y daños a la flora y fauna, mientras que se aplicaron 32 medidas preventivas como decomisos y cierres temporales de establecimientos. Las localidades más afectadas fueron Kennedy, Fontibón y Suba.
Durante el año 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) inició un total de 2.430 procesos sancionatorios por distintos incumplimientos a la normativa ambiental vigente, de los cuales 304 terminaron en multas que suman $1.569.888.355.
Los procesos se relacionan con vertimientos irregulares, manejo inadecuado de residuos, afectación a la publicidad exterior visual, contaminación por ruido, incumplimientos en calidad del aire, y daños en áreas protegidas o a la flora y fauna silvestre, entre otros.
Las localidades con mayor número de procesos fueron Kennedy, Fontibón, Suba, Usme, Puente Aranda y Barrios Unidos, concentrando 1.371 investigaciones, lo que representa más del 56% del total del año.
Además, se impusieron 32 medidas preventivas, incluyendo decomisos y suspensión de actividades, dirigidas a establecimientos comerciales y obras de construcción que incumplieron normas sobre manejo de residuos, ruido, permisos de flora y fauna, y disposición de aguas residuales.
Con la entrada en vigor de la Ley Antiruido en marzo de 2025, la SDA implementó controles adicionales para el ruido generado por comercios y eventos de alta complejidad. Esto incluyó la verificación de sistemas de control de sonido, amplificadores dirigidos al interior y barreras físicas para que el ruido no afecte a la comunidad. Como resultado, ocho establecimientos fueron cerrados preventivamente, cinco de los cuales ya retomaron actividades tras aplicar las medidas correctivas.
La SDA recordó que los ciudadanos y comerciantes pueden informarse sobre la normativa ambiental vigente y los procedimientos de control a través de sus canales de atención, con el objetivo de evitar sanciones y garantizar la protección de los recursos naturales en la ciudad.
