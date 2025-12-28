Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Lupa a los infractores! Bogotá impuso multas por más de $1.500 millones por daños al medio ambiente en 2025

    Kennedy, Fontibón y Suba concentraron más de la mitad de los casos registrados durante el año.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Lupa a los infractores! Bogotá impuso multas por más de $1.500 millones por daños al medio ambiente en 2025
    Foto: Secretaría de Ambiente.
    ¡Lupa a los infractores! Bogotá impuso multas por más de $1.500 millones por daños al medio ambiente en 2025

    Resumen: Durante 2025, Bogotá inició 2.430 procesos sancionatorios por incumplimientos ambientales, de los cuales 304 terminaron en multas que superan los $1.500 millones. Las infracciones incluyeron vertimientos irregulares, manejo inadecuado de residuos, ruido y daños a la flora y fauna, mientras que se aplicaron 32 medidas preventivas como decomisos y cierres temporales de establecimientos. Las localidades más afectadas fueron Kennedy, Fontibón y Suba.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Durante el año 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) inició un total de 2.430 procesos sancionatorios por distintos incumplimientos a la normativa ambiental vigente, de los cuales 304 terminaron en multas que suman $1.569.888.355.

    Los procesos se relacionan con vertimientos irregulares, manejo inadecuado de residuos, afectación a la publicidad exterior visual, contaminación por ruido, incumplimientos en calidad del aire, y daños en áreas protegidas o a la flora y fauna silvestre, entre otros.

    Las localidades con mayor número de procesos fueron Kennedy, Fontibón, Suba, Usme, Puente Aranda y Barrios Unidos, concentrando 1.371 investigaciones, lo que representa más del 56% del total del año.

    Esto le podría interesar: ¡Atención viajeros! Lluvias retrasan la reapertura de la vía Medellín–Urabá: continúan los trabajos de remoción

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Además, se impusieron 32 medidas preventivas, incluyendo decomisos y suspensión de actividades, dirigidas a establecimientos comerciales y obras de construcción que incumplieron normas sobre manejo de residuos, ruido, permisos de flora y fauna, y disposición de aguas residuales.

    Con la entrada en vigor de la Ley Antiruido en marzo de 2025, la SDA implementó controles adicionales para el ruido generado por comercios y eventos de alta complejidad. Esto incluyó la verificación de sistemas de control de sonido, amplificadores dirigidos al interior y barreras físicas para que el ruido no afecte a la comunidad. Como resultado, ocho establecimientos fueron cerrados preventivamente, cinco de los cuales ya retomaron actividades tras aplicar las medidas correctivas.

    La SDA recordó que los ciudadanos y comerciantes pueden informarse sobre la normativa ambiental vigente y los procedimientos de control a través de sus canales de atención, con el objetivo de evitar sanciones y garantizar la protección de los recursos naturales en la ciudad.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.