Resumen: El Ministerio de Cultura y el Museo Nacional entregaron el parte técnico oficial sobre la 'Paloma de la Paz' de Fernando Botero. La obra sufrió abolladuras en el pico y pérdida de pintura tras su caída.

¡Se le torció el pico y se le despintó la cola! Mincultura confirma los daños sufridos por la «Paloma de la Paz» de Botero

El Ministerio de Cultura y la Unidad Administrativa Especial del Museo Nacional de Colombia emitieron un comunicado oficial entregando el diagnóstico técnico detallado sobre el estado de La paloma de la paz, emblemática escultura del maestro Fernando Botero que sufrió un accidente la mañana del pasado martes 6 de octubre.

Según precisa el informe institucional, el hecho ocurrió en la Sala 14 (La Rotonda), ubicada en el tercer piso del recinto, donde la obra de bronce se exhibía desde julio de este año bajo el número de registro 8107. El incidente se desencadenó cuando una visitante se recostó sobre el pedestal de la escultura para tomarse una fotografía de recuerdo, derribándola sin intención.

A pesar de que la pieza contaba con soportes de sujeción en dos puntos de su base para evitar desplazamientos, el impacto hizo que se precipitarara al vacío y cayera sobre una rejilla de hierro ubicada en el segundo piso del museo. Tanto la visitante como las personas presentes en la sala resultaron completamente ilesas.

Evaluación técnica: abolladuras en el pico y pérdida de pintura

Tras el fuerte impacto, el Área de Conservación del Museo Nacional realizó un diagnóstico exhaustivo para determinar el nivel de afectación de la icónica escultura de bronce fundido.

La evaluación concluyó que la estructura general de la pieza se mantiene estable gracias a la resistencia de su material. Sin embargo, la superficie presenta deterioros estéticos y físicos considerables:

Pérdida de capa pictórica: Se identificaron rayones y abrasiones con desprendimiento de pintura blanca en la cabeza, la cola, las alas y la base.

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Deformación del metal: El daño más severo corresponde a abolladuras en la estructura de bronce, generadas por el choque contra la rejilla metálica, siendo el pico de la paloma la zona con mayor afectación.

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Activación de protocolos y restauración

Debido a la magnitud de los daños estéticos y de forma, el Ministerio de Cultura confirmó que La paloma de la paz deberá ser sometida a un riguroso proceso de intervención a cargo de un profesional especializado en conservación y restauración de bienes muebles.

Asimismo, la entidad precisó que ante la emergencia se activó de inmediato el Protocolo General ante Incidentes que Afecten a Obras o Piezas Patrimoniales. Este plan de contingencia rige para las salas de exposición permanente y temporal de los cinco museos de Bogotá y los nueve museos regionales que integran la red nacional, garantizando la cadena de custodia y la preservación del patrimonio cultural del país.