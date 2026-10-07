Resumen: Una estudiante de Educación Artística derribó accidentalmente el pedestal de la icónica 'Paloma de la Paz' de Fernando Botero en el Museo Nacional, provocando que la pesada escultura de bronce cayera del tercer al segundo piso.

La «Paloma de la Paz» de Fernando Botero «voló» en el Museo Nacional: una visitante se le arrimó mucho

Minuto30.com .- Un insólito y lamentable accidente se registró en las instalaciones del Museo Nacional, donde la icónica escultura de la ‘Paloma de la Paz’, donada por el maestro Fernando Botero, sufrió una aparatosa caída. El incidente fue provocado por una estudiante de Licenciatura en Educación Artística que visitaba el recinto cultural.

De acuerdo con los reportes del suceso, la joven intentaba tomarse una fotografía junto a la reconocida obra y, al acercarse demasiado, empujó de manera accidental el pedestal que la sostenía. Producto de este movimiento, la pesada escultura se precipitó al vacío desde el tercer piso del museo, impactando directamente en el segundo nivel.

La obra afectada es una pieza maciza de un valor cultural incalculable. Se trata de una representación de 70 centímetros de alto, fundida enteramente en bronce, pintada de un característico color blanco y adornada con su pico dorado. Su considerable peso y las características de sus materiales hicieron que la caída generara una fuerte conmoción entre el personal de seguridad y los visitantes presentes en el lugar.

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Por ahora, se espera que las directivas del Museo Nacional emitan un pronunciamiento oficial y un parte técnico por parte del equipo de restauración para determinar la magnitud de los daños estructurales y estéticos que haya podido sufrir la emblemática obra tras el fuerte impacto, así como los protocolos a seguir frente a este tipo de accidentes en sus salas de exposición.