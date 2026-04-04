¡Se le rompió en vivo! Kapo sufrió bochornoso accidente y desató risas en pleno concierto

Resumen: Durante un concierto en Chile, Kapo vivió un percance en el escenario mientras interpretaba una canción, pero reaccionó con humor y continuó el show. El momento fue grabado por asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El cantante colombiano Kapo, quien atraviesa una etapa de crecimiento sostenido en su carrera musical, vivió un episodio inesperado durante una de sus presentaciones en Chile que terminó captando la atención del público tanto en el lugar como en redes sociales.

El artista, que ha venido consolidándose dentro del afrobeat latino y ganando reconocimiento internacional con su gira ‘Por si alguien nos escucha tour’, se encontraba en pleno desarrollo del concierto cuando ocurrió el incidente. En medio de la interpretación de “Dónde”, canción que comparte con Ryan Castro, ejecutó un movimiento enérgico que derivó en un percance con su vestuario.

Un imprevisto en medio del show

Durante la presentación, y en medio de la intensidad del momento, Kapo lanzó una patada al aire con tal fuerza que su short terminó rompiéndose frente a los asistentes. La situación tomó por sorpresa a quienes presenciaban el espectáculo, generando una reacción inmediata en el público.

Lejos de detenerse o mostrarse incómodo, el artista reaccionó de manera espontánea. Al notar lo sucedido, se llevó las manos a la prenda y decidió asumir el momento con humor, mostrándolo incluso a los asistentes, lo que desató risas generalizadas y aplausos.

La reacción que marcó la noche

El manejo del incidente fue clave para que la situación pasara de ser un momento incómodo a uno memorable. La actitud relajada del cantante permitió que el ambiente no se viera afectado y, por el contrario, reforzó la conexión con sus seguidores.

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Tras el episodio, Kapo continuó con su presentación sin interrupciones, manteniendo la energía del espectáculo y demostrando dominio escénico frente a situaciones inesperadas.

De la tarima a las redes sociales

Como suele ocurrir con este tipo de momentos en vivo, el incidente no tardó en trascender el escenario. Varios asistentes registraron lo ocurrido y compartieron los videos en plataformas digitales, donde rápidamente comenzaron a circular.

Las imágenes del episodio, junto con la reacción del artista, impulsaron la viralización del momento, convirtiéndolo en uno de los temas más comentados entre sus seguidores y usuarios en redes sociales.

Un impulso para su proyección internacional

Más allá de la anécdota, el cantante continúa posicionándose en mercados internacionales, con presentaciones que le han permitido ampliar su audiencia. Su propuesta musical, que mezcla ritmos afro con sonidos urbanos, ha logrado conectar especialmente con públicos jóvenes.

Este tipo de situaciones, lejos de afectar su imagen, terminan sumando a su presencia mediática, mostrando una faceta auténtica sobre el escenario. En lugar de opacar el espectáculo, el imprevisto se transformó en un elemento que hizo aún más recordada la presentación.