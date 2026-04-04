Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Se le rompió en vivo! Kapo sufrió bochornoso accidente y desató risas en pleno concierto

    El artista reaccionó con humor ante el imprevisto y continuó su presentación sin detener el espectáculo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Se le rompió en vivo! Kapo sufrió bochornoso accidente y desató risas en pleno concierto
    Fotos: Instagram
    ¡Se le rompió en vivo! Kapo sufrió bochornoso accidente y desató risas en pleno concierto

    Resumen: Durante un concierto en Chile, Kapo vivió un percance en el escenario mientras interpretaba una canción, pero reaccionó con humor y continuó el show. El momento fue grabado por asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El cantante colombiano Kapo, quien atraviesa una etapa de crecimiento sostenido en su carrera musical, vivió un episodio inesperado durante una de sus presentaciones en Chile que terminó captando la atención del público tanto en el lugar como en redes sociales.

    El artista, que ha venido consolidándose dentro del afrobeat latino y ganando reconocimiento internacional con su gira ‘Por si alguien nos escucha tour’, se encontraba en pleno desarrollo del concierto cuando ocurrió el incidente. En medio de la interpretación de “Dónde”, canción que comparte con Ryan Castro, ejecutó un movimiento enérgico que derivó en un percance con su vestuario.

    Un imprevisto en medio del show

    Durante la presentación, y en medio de la intensidad del momento, Kapo lanzó una patada al aire con tal fuerza que su short terminó rompiéndose frente a los asistentes. La situación tomó por sorpresa a quienes presenciaban el espectáculo, generando una reacción inmediata en el público.

    Lejos de detenerse o mostrarse incómodo, el artista reaccionó de manera espontánea. Al notar lo sucedido, se llevó las manos a la prenda y decidió asumir el momento con humor, mostrándolo incluso a los asistentes, lo que desató risas generalizadas y aplausos.

    @bernyvilla Rompio la tarima y el pantalón 🇨🇱🫣” #chile #yosoytukapo #yosoytukapobaby🖤 #kapoenchile #kapomovistararena ♬ sonido original – La casita xs

    La reacción que marcó la noche

    El manejo del incidente fue clave para que la situación pasara de ser un momento incómodo a uno memorable. La actitud relajada del cantante permitió que el ambiente no se viera afectado y, por el contrario, reforzó la conexión con sus seguidores.

    Esto le podría interesar: ¿Crisis o espectáculo? La verdad tras la «cachetada» de Paola Jara a Jessi Uribe en pleno show

    Tras el episodio, Kapo continuó con su presentación sin interrupciones, manteniendo la energía del espectáculo y demostrando dominio escénico frente a situaciones inesperadas.

    De la tarima a las redes sociales

    Como suele ocurrir con este tipo de momentos en vivo, el incidente no tardó en trascender el escenario. Varios asistentes registraron lo ocurrido y compartieron los videos en plataformas digitales, donde rápidamente comenzaron a circular.

    Las imágenes del episodio, junto con la reacción del artista, impulsaron la viralización del momento, convirtiéndolo en uno de los temas más comentados entre sus seguidores y usuarios en redes sociales.

    Un impulso para su proyección internacional

    Más allá de la anécdota, el cantante continúa posicionándose en mercados internacionales, con presentaciones que le han permitido ampliar su audiencia. Su propuesta musical, que mezcla ritmos afro con sonidos urbanos, ha logrado conectar especialmente con públicos jóvenes.

    Este tipo de situaciones, lejos de afectar su imagen, terminan sumando a su presencia mediática, mostrando una faceta auténtica sobre el escenario. En lugar de opacar el espectáculo, el imprevisto se transformó en un elemento que hizo aún más recordada la presentación.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.