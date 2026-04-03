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    ¿Crisis o espectáculo? La verdad tras la «cachetada» de Paola Jara a Jessi Uribe en pleno show

    Los comentarios no se hicieron esperar

    Publicado por: SoloDuque

    Captura de video
    ¿Crisis o espectáculo? La verdad tras la «cachetada» de Paola Jara a Jessi Uribe en pleno show

    Resumen: Ante la magnitud de los rumores, la propia Paola Jara decidió tomar cartas en el asunto y aclarar la situación a través de sus redes sociales. Lejos de confirmar una pelea, la cantante publicó el video del momento exacto, revelando que todo hace parte de la puesta en escena de su show.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un video captado durante una de las recientes presentaciones de la pareja más famosa de la música popular, Paola Jara y Jessi Uribe, se volvió tendencia en cuestión de horas. En las imágenes, se observa un momento de aparente tensión donde la intérprete de “Mala mujer” le propina lo que muchos seguidores calificaron como una fuerte cachetada al santandereano, desatando una ola de especulaciones sobre una posible crisis matrimonial.

    Los comentarios no se hicieron esperar. Teorías que inundaron TikTok e Instagram, sugieren que el amor entre los artistas estaba en la cuerda floja.

    Capturas de video

    Paola Jara rompe el silencio: “Un cariñito” para Europa

    Ante la magnitud de los rumores, la propia Paola Jara decidió tomar cartas en el asunto y aclarar la situación a través de sus redes sociales. Lejos de confirmar una pelea, la cantante publicó el video del momento exacto, revelando que todo hace parte de la puesta en escena de su show.

    “¡Europa, esperamos que estén listos para esto! Denme ideas en el show cuando cantemos esta canción”, escribió la artista, confirmando que el gesto es una dinámica preparada para su próxima gira por el Viejo Continente.

    Lo que los fans interpretaron como una agresión, resultó ser, en palabras de la artista, un “cariñito” coreografiado para darle drama y realismo a la interpretación de sus éxitos, los cuales suelen tratar temas de despecho y confrontación amorosa.

    Con esta aclaración, la pareja pone punto final a las dudas de sus seguidores y aprovecha el “ruido” mediático para impulsar las ventas de su tour internacional. Paola y Jessi demuestran una vez más que, además de cantantes, son expertos en el manejo de su narrativa digital, convirtiendo un rumor de pasillo en una exitosa campaña de expectativa.

    @paolajarapj Europa, esperamos que estén listos para esto! Denme ideas en el show cuando cantemos esta canción! 🤭🤭 upsss @jessiuribe3 MAYO 01 🇪🇸 MADRID MAYO 02 🇪🇸 ALICANTE MAYO 08 🇪🇸 ZARAGOZA MAYO 09 🇪🇸 LANZAROTE MAYO 15 🇪🇸 BARCELONA MAYO 16 🇫🇷 PARIS #infidelidad #pelea #JessiUribe #PaolaJara #showenvivo ♬ sonido original – Paolajarapj

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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