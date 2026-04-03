¿Crisis o espectáculo? La verdad tras la «cachetada» de Paola Jara a Jessi Uribe en pleno show

Resumen: Ante la magnitud de los rumores, la propia Paola Jara decidió tomar cartas en el asunto y aclarar la situación a través de sus redes sociales. Lejos de confirmar una pelea, la cantante publicó el video del momento exacto, revelando que todo hace parte de la puesta en escena de su show.

Minuto30.com .- Un video captado durante una de las recientes presentaciones de la pareja más famosa de la música popular, Paola Jara y Jessi Uribe, se volvió tendencia en cuestión de horas. En las imágenes, se observa un momento de aparente tensión donde la intérprete de “Mala mujer” le propina lo que muchos seguidores calificaron como una fuerte cachetada al santandereano, desatando una ola de especulaciones sobre una posible crisis matrimonial.

Los comentarios no se hicieron esperar. Teorías que inundaron TikTok e Instagram, sugieren que el amor entre los artistas estaba en la cuerda floja.

Paola Jara rompe el silencio: “Un cariñito” para Europa

Ante la magnitud de los rumores, la propia Paola Jara decidió tomar cartas en el asunto y aclarar la situación a través de sus redes sociales. Lejos de confirmar una pelea, la cantante publicó el video del momento exacto, revelando que todo hace parte de la puesta en escena de su show.

“¡Europa, esperamos que estén listos para esto! Denme ideas en el show cuando cantemos esta canción”, escribió la artista, confirmando que el gesto es una dinámica preparada para su próxima gira por el Viejo Continente.

Lo que los fans interpretaron como una agresión, resultó ser, en palabras de la artista, un “cariñito” coreografiado para darle drama y realismo a la interpretación de sus éxitos, los cuales suelen tratar temas de despecho y confrontación amorosa.

Con esta aclaración, la pareja pone punto final a las dudas de sus seguidores y aprovecha el “ruido” mediático para impulsar las ventas de su tour internacional. Paola y Jessi demuestran una vez más que, además de cantantes, son expertos en el manejo de su narrativa digital, convirtiendo un rumor de pasillo en una exitosa campaña de expectativa.