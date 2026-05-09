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Resumen: En un control vial en la ruta Cali–Andalucía, en jurisdicción de Ginebra (Valle del Cauca), las autoridades capturaron a un hombre que viajaba como pasajero en un bus intermunicipal tras hallarle $168 millones en billetes falsos. Durante la inspección también se encontró material que podría estar relacionado con la fabricación de moneda falsificada. El caso quedó en investigación para determinar si el detenido haría parte de una red criminal.

¡Se le quemó el negocio! Capturan a hombre con $168 millones en billetes falsos en la vía Cali–Andalucía

Un operativo de control en la vía Cali–Andalucía terminó con la captura de un joven que transportaba una significativa cantidad de billetes falsificados en un bus de servicio público que cubría la ruta Ipiales–Medellín, a la altura del municipio de Ginebra, en el departamento del Valle del Cauca.

La intervención se realizó en el marco de los llamados “Corredores Seguros”, estrategia implementada por la Gobernación del Valle del Cauca en conjunto con la Fuerza Pública y unidades de tránsito y transporte.

El hallazgo durante un control en carretera

De acuerdo con la información oficial entregada por las autoridades, el procedimiento se dio cuando uniformados detuvieron el vehículo para una inspección rutinaria de pasajeros y equipajes.

Durante la revisión, fue encontrado un morral que contenía 21 paquetes con billetes de $100.000, los cuales, tras ser verificados, no cumplían con los elementos de seguridad ni autenticidad de la moneda colombiana.

El valor total del material incautado fue estimado en aproximadamente $168 millones en billetes falsos.

Posible material para fabricación de moneda falsa

Además del dinero, las autoridades reportaron el hallazgo de dos bolsas con una sustancia granulada de color dorado, con un peso cercano a los 900 gramos. Según las primeras observaciones, este material estaría relacionado con procesos de elaboración de billetes falsificados, aunque su procedencia exacta aún está bajo verificación.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que avanzan en la investigación para determinar si el capturado tendría vínculos con redes dedicadas a la producción o distribución de dinero falso.

Posible red detrás del caso

La Gobernación del Valle del Cauca señaló que el hombre, de 20 años, viajaba como pasajero dentro del vehículo y que el procedimiento se dio gracias a los controles instalados en el corredor vial.

Las autoridades no descartan que el caso haga parte de una estructura más amplia dedicada al tráfico de moneda falsificada en el suroccidente del país.

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Balance de incautaciones en el departamento

Según reportes oficiales, en lo corrido del año ya se han incautado más de $516 millones en dinero falso en diferentes operativos realizados en corredores viales del Valle del Cauca.

Estos controles hacen parte de una estrategia para reducir delitos asociados al transporte de mercancías ilegales, el tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas en las principales rutas del departamento.

Resultados recientes de operativos policiales

En un balance más amplio entregado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), entre enero y marzo de 2026 se registraron 231 capturas en el país relacionadas con distintos delitos.

Durante ese periodo también se realizaron decenas de allanamientos, incautaciones de armas de fuego, recuperación de vehículos y decomiso de sustancias ilícitas, además de dinero en moneda legal y falsificada.

Las autoridades destacaron que una parte de las capturas recientes también está vinculada a delitos informáticos y casos de explotación sexual infantil, lo que refleja, según los informes, la diversificación de las estructuras criminales.

Investigación en curso

Por ahora, el capturado permanece a disposición de las autoridades mientras se adelantan las investigaciones para establecer el origen del dinero incautado y su posible conexión con redes dedicadas a la falsificación de moneda en la región.