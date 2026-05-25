¡Se le olvidó avisar que estaba bien! Apareció el francés «perdido» en Ituango

Resumen: Tras días de intensa búsqueda coordinada entre autoridades colombianas y francesas, el extranjero fue localizado en la capital del país

Minuto30.com .- Tras varias semanas de angustia e incertidumbre, las autoridades confirmaron este domingo el hallazgo con vida de Léo Hamel, un ciudadano francés de 32 años cuyo rastro se había perdido tras visitar el municipio de Ituango (Antioquia).

El caso había generado alerta máxima ante la sospecha de un posible secuestro por parte de grupos armados que operan en la región, pero afortunadamente la situación tuvo un desenlace positivo.

Léo Hamel de 32 años y nacionalidad francesa, se reportó con su madre por última vez el 16 de abril desde el corregimiento El Aro, jurisdicción de Ituango (Antioquia); la mujer al notar que su hijo no se comunicaba con la frencuencia que siempre lo hacía, cada semana, y ya pasado un mes dio aviso a las autoridades de la desaparición del ciudadano extranjero.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el hombre apareció en Bogotá, sano y salvo y que su vida no corre peligro.

El motivo de su desaparición: Una falla de comunicación

A pesar de que los primeros reportes sugerían que Hamel podría haber sido retenido por estructuras al margen de la ley con presencia en Ituango, esta hipótesis fue descartada por completo.

Tras días de intensa búsqueda coordinada entre autoridades colombianas y francesas, el extranjero fue localizado en la capital del país. Según información compartida por la familia, la completa desconexión del ciudadano francés se debió, al parecer, a que perdió los contactos de su teléfono celular, lo que le impidió comunicarse con sus allegados para informar sobre su ubicación y su viaje hacia Bogotá.

Parte de tranquilidad de la familia

El diario El Tiempo informó que la madre de Léo confirmó en exclusiva la noticia de su aparición. La mujer, quien junto al resto de su familia atravesaba momentos de profunda angustia, entregó un parte de tranquilidad y desmintió categóricamente que la desaparición de su hijo estuviera relacionada con el accionar de grupos armados ilegales.

Con este hallazgo en la ciudad de Bogotá, se cierra el operativo de búsqueda y se confirma que el turista se encuentra en perfectas condiciones.

En contexto: Misterio en Antioquia: Autoridades activan búsqueda urgente de ciudadano francés desaparecido en Ituango