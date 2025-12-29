¡Se le metió al rancho a Maduro! Trump confirma ataques a infraestructura terrestre de Venezuela

Resumen: En una escalada sin precedentes de la estrategia de "máxima presión", el presidente Donald Trump confirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron una importante instalación logística en territorio venezolano, marcando un tránsito de las interceptaciones marítimas a ataques directos contra infraestructuras en tierra. Esta operación, revelada durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis, se justifica bajo una ofensiva contra el narcotráfico y el envío de buques ilegales, aunque el Pentágono mantiene un hermetismo total sobre los detalles técnicos. La declaración, que coincide con el aumento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, sugiere que la Casa Blanca ha abandonado la vía diplomática para adoptar una postura de confrontación militar quirúrgica en la región.

La estrategia de “máxima presión” del gobierno de Donald Trump sobre Caracas ha cruzado un nuevo umbral. Durante una reciente intervención en un pódcast de Nueva York conducido por el empresario John Catsimatidis, el mandatario estadounidense aseguró que las fuerzas militares de su país propinaron un “golpe muy duro” al destruir una planta logística de gran envergadura situada en el litoral venezolano.

Del bloqueo marítimo a la acción terrestre

Hasta hace pocos días, la campaña militar estadounidense —denominada por algunos sectores como Operación Lanza del Sur— se había limitado a interceptaciones en aguas internacionales y la destrucción de más de 30 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. No obstante, las declaraciones de Trump sugieren que el Departamento de Defensa ya ha comenzado a ejecutar operaciones quirúrgicas sobre suelo firme.

“Acabamos de destruir una gran planta de donde salen los barcos. Hace dos noches les dimos un golpe contundente”, declaró el presidente, aunque sin precisar si la operación fue aérea, naval o mediante fuerzas especiales.

Un silencio estratégico

A pesar del anuncio presidencial, el Pentágono y la CIA han mantenido un hermetismo absoluto, evitando confirmar las coordenadas del ataque o el balance de daños. Esta falta de “eco oficial” contrasta con la habitual retórica de la administración, lo que sugiere que la operación podría haber tenido un carácter encubierto antes de ser revelada por el propio Trump.

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia del portaaviones USS Gerald Ford y otras unidades de combate cerca de sus aguas territoriales, calificándolas como una “amenaza directa a la soberanía”.

Escenario de incertidumbre

La confirmación de este ataque se produce en un contexto de altísima volatilidad. Tras la reciente imposición de un bloqueo total a los buques petroleros sancionados y el aumento de la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, analistas internacionales advierten que Estados Unidos podría estar preparando el terreno para una escalada mayor.

Preguntado sobre si el objetivo final es el derrocamiento del gobierno venezolano, Trump fue ambiguo pero tajante: “Probablemente sí, pero eso depende de él (Maduro)”. Por ahora, la destrucción de esta instalación portuaria marca el punto más crítico de una confrontación que parece haber abandonado definitivamente la vía diplomática.