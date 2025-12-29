¡No pudieron esconderla! Incautan 916 unidades de pólvora ocultas en un vehículo en Fontibón

Resumen: Durante un operativo de control en Fontibón, las autoridades incautaron 916 unidades de pólvora que eran transportadas de manera ilegal en un vehículo particular, el cual fue inmovilizado. El material pirotécnico fue retirado de circulación como parte de las acciones preventivas para proteger la seguridad de la comunidad durante la temporada de fin de año.

En un operativo de control realizado en la localidad de Fontibón, las autoridades incautaron 916 unidades de pólvora que eran transportadas de manera irregular en un vehículo particular. El procedimiento se adelantó como parte de las labores de patrullaje preventivo que se intensifican durante la temporada de fin de año en Bogotá.

La acción policial fue ejecutada por uniformados adscritos al CAI Santander, quienes interceptaron el automotor en la calle 25C con carrera 96. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor intentó ocultar el material al notar la presencia de los policías; sin embargo, la maniobra fue detectada y el cargamento quedó al descubierto durante la inspección.

En #Fontibón, sorprendimos a un ciudadano transportando 27 kilos de material pirotécnico en un vehículo. Durante este diciembre hemos incautado 3 toneladas de pólvora, un riesgo no solo para quien la transporta de manera ilegal, sino para los ciudadanos que están a su alrededor. pic.twitter.com/Nhu5mzW9qz — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 29, 2025

En el vehículo se transportaban cerca de 27 kilogramos de material pirotécnico, compuesto por cohetes, volcanes, mechas, tortas, voladores y otros elementos de alto riesgo. Debido a la infracción, las autoridades procedieron a la incautación total de la pólvora y a la inmovilización del automotor, conforme a la normativa vigente que regula el manejo y comercialización de estos productos.

Esto le podría interesar: Sabaneta aprueba histórico alivio tributario a sus habitantes pese al intento de bloqueo de la oposición

Las autoridades reiteraron que este tipo de controles buscan prevenir accidentes, quemaduras y afectaciones a la salud, especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes suelen ser los más vulnerables durante estas fechas. Asimismo, recordaron que el transporte y almacenamiento de pólvora sin los permisos correspondientes representa un riesgo grave para la seguridad ciudadana.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría de Seguridad, anunció que continuará reforzando los operativos de vigilancia y control en distintos puntos de la ciudad. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad o la integridad de las personas, a través de la Línea 123.