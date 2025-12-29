Menú Últimas noticias
    ¡No pudieron esconderla! Incautan 916 unidades de pólvora ocultas en un vehículo en Fontibón
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.
    En un operativo de control realizado en la localidad de Fontibón, las autoridades incautaron 916 unidades de pólvora que eran transportadas de manera irregular en un vehículo particular. El procedimiento se adelantó como parte de las labores de patrullaje preventivo que se intensifican durante la temporada de fin de año en Bogotá.

    La acción policial fue ejecutada por uniformados adscritos al CAI Santander, quienes interceptaron el automotor en la calle 25C con carrera 96. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor intentó ocultar el material al notar la presencia de los policías; sin embargo, la maniobra fue detectada y el cargamento quedó al descubierto durante la inspección.

    En el vehículo se transportaban cerca de 27 kilogramos de material pirotécnico, compuesto por cohetes, volcanes, mechas, tortas, voladores y otros elementos de alto riesgo. Debido a la infracción, las autoridades procedieron a la incautación total de la pólvora y a la inmovilización del automotor, conforme a la normativa vigente que regula el manejo y comercialización de estos productos.

    Las autoridades reiteraron que este tipo de controles buscan prevenir accidentes, quemaduras y afectaciones a la salud, especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes suelen ser los más vulnerables durante estas fechas. Asimismo, recordaron que el transporte y almacenamiento de pólvora sin los permisos correspondientes representa un riesgo grave para la seguridad ciudadana.

    La Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría de Seguridad, anunció que continuará reforzando los operativos de vigilancia y control en distintos puntos de la ciudad. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad o la integridad de las personas, a través de la Línea 123.


