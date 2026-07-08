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Resumen: Yeferson Cossio perdió una apuesta de más de 1,3 millones de dólares tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 frente a Suiza. El influenciador, que había decidido mantener en juego las ganancias obtenidas desde el debut de la Tricolor, expresó su tristeza en redes sociales y recordó que incluso había prometido regalar un reloj de lujo a cada jugador si el equipo avanzaba en el torneo.

¡Se le fueron los ahorros! La millonaria fortuna que perdió Yeferson Cossio tras la eliminación de Colombia

La eliminación de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejó un fuerte impacto entre los aficionados, sino también una historia que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. El creador de contenido Yeferson Cossio reveló que perdió una millonaria apuesta que había realizado confiando en que el equipo nacional seguiría avanzando en el torneo.

El influenciador asistió al partido disputado en el estadio BC Place, en Vancouver, acompañado por su hermana Cintia Cossio, los cantantes Jhonny Rivera y Andy Rivera, además de otros familiares y amigos, para alentar a la Tricolor en el duelo frente a Suiza.

Sin embargo, la derrota de Colombia en la definición por penales terminó frustrando tanto la ilusión deportiva como la apuesta económica que había mantenido durante la competencia.

La apuesta comenzó desde el debut de Colombia

La historia de esta apuesta inició desde el primer compromiso de la Selección Colombia en el Mundial, cuando el creador de contenido anunció públicamente que pondría un millón de dólares a favor del triunfo del combinado nacional.

Tras la victoria frente a Uzbekistán, el resultado de esa jugada le permitió aumentar el capital apostado hasta alcanzar los 1,38 millones de dólares, una suma que equivale aproximadamente a 4.600 millones de pesos colombianos.

En lugar de retirar las ganancias obtenidas, Cossio decidió mantener todo el dinero en juego para el encuentro de los octavos de final, convencido de que Colombia continuaría su camino en la Copa del Mundo.

La eliminación de Colombia también acabó con la apuesta

El compromiso frente a Suiza terminó igualado después del tiempo reglamentario y la prórroga, por lo que el clasificado se definió mediante lanzamientos desde el punto penal.

Con la victoria del seleccionado europeo, el creador de contenido perdió la totalidad del dinero que había mantenido apostado durante el campeonato.

Luego del partido compartió varios videos en sus redes sociales mostrando el ambiente que se vivió entre los hinchas colombianos tras la eliminación y expresó la tristeza que le dejó el resultado.

«Esta vez perdimos, qué dolor. Pero qué momentos tan bonitos, la pasamos increíble entre amigos».

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En otra de sus publicaciones escribió:

«Aquí se puede escuchar la parte en la que se me parte el corazón (…) Mis ahorros».

Las imágenes también mostraron la celebración de la afición suiza, mientras los seguidores de Colombia reaccionaban con silencio, lágrimas y decepción por la eliminación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Antes del partido había hecho una promesa

Horas antes del compromiso, Yeferson Cossio también había asegurado que, en caso de ganar la apuesta, entregaría un reloj de lujo a cada uno de los jugadores de la Selección Colombia.

La promesa tuvo una amplia difusión en redes sociales y fue comentada por miles de usuarios que siguieron el encuentro. Sin embargo, el resultado deportivo impidió que esa iniciativa pudiera concretarse.

También anunció ayuda para una fundación animalista

Más allá de lo ocurrido con la apuesta, el creador de contenido compartió otra noticia que generó reacciones positivas entre sus seguidores.

Cossio informó que pondrá a disposición uno de sus terrenos en Antioquia para apoyar a una fundación dedicada al rescate de animales que enfrenta un proceso de desalojo.

Además, manifestó su intención de colaborar con los rescatistas de Canes Guerreros para contribuir al cuidado de cerca de 200 animales que permanecen bajo su protección.

Uno de los influenciadores más reconocidos del país

Yeferson Cossio se ha consolidado como uno de los creadores de contenido con mayor presencia en Colombia. A través de sus plataformas digitales suele compartir aspectos de su vida personal, viajes, proyectos empresariales, retos y publicaciones que con frecuencia alcanzan gran difusión.

En los últimos años también ha mostrado públicamente su afición por el fútbol y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 acompañó el recorrido de la Selección Colombia, incluso respaldando al equipo con una apuesta millonaria que terminó perdiendo tras la eliminación frente a Suiza en los octavos de final.