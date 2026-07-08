Resumen: La innovadora película animada "EL GRAN VIAJE" (Dandelion's Odyssey), dirigida por Momoko Seto, se estrenará en los cines de Colombia el próximo 23 de julio de 2026. Esta fábula ecológica sin diálogos narra la odisea cósmica de cuatro semillas de diente de león que sobreviven a un apocalipsis nuclear en la Tierra y buscan un nuevo planeta para reiniciar la vida. La producción, que combina animación digital, fotografía macro y time-lapse grabados en Islandia y Japón, llega al país respaldada por el éxito internacional tras obtener el Premio FIPRESCI en Cannes 2025 y el Premio Paul Grimault en el Festival de Annecy.

La premiada película de animación «El gran viaje» se estrenará en Colombia este 23 de julio

Considerada una de las propuestas cinematográficas más innovadoras y sorprendentes del año, la película animada EL GRAN VIAJE (Dandelion’s Odyssey) llegará a las salas de cine del país el próximo 23 de julio, bajo la distribución de Cinetopia. La producción francesa ha despertado gran expectativa tras un exitoso circuito internacional por festivales de primer nivel.

La historia sumerge al espectador en un escenario de ciencia ficción y ecología: tras una catástrofe nuclear que devasta la Tierra, cuatro pequeñas semillas de diente de león logran sobrevivir. Lanzadas hacia el cosmos profundo, estas diminutas protagonistas emprenden una odisea a través de planetas desconocidos y entornos hostiles con el único objetivo de encontrar un nuevo hogar donde la vida pueda renacer.

Innovación técnica y rigor científico

Dirigida por la realizadora japonés-francesa Momoko Seto, la cinta destaca por prescindir totalmente de diálogos, confiando la fuerza narrativa a una hipnótica propuesta estética. Para construir este universo, el equipo de producción combinó diversas herramientas visuales:

Fotografía macro y time-lapse: Utilizadas para capturar texturas reales y procesos biológicos detallados.

Animación digital: Integrada con imágenes reales rodadas en locaciones naturales de Japón, Islandia y Francia.

Diseño sonoro inmersivo: Elemento clave para guiar la emocionalidad del relato ante la ausencia de voces humanas.

La directora, quien ya había explorado el comportamiento de microorganismos en su serie de cortometrajes Planet, detalló su intención con este largometraje:

«Quise contar una historia sobre el desarraigo, la errancia y la necesidad de encontrar un lugar donde echar raíces. Me interesaba mostrar toda la complejidad de la naturaleza, no hacer una representación estilizada o artificial, sino invitar al espectador a descubrir ese universo secreto y maravilloso que existe a nuestro alrededor», explicó Seto.

Éxito en la crítica internacional

Antes de su desembarco en las salas latinoamericanas, EL GRAN VIAJE consolidó su estatus artístico en Europa. Tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2025, donde se alzó con el prestigioso Premio FIPRESCI de la crítica internacional. Posteriormente, ratificó su calidad en el Festival de Annecy, el evento de animación más importante del mundo, donde recibió el Premio Paul Grimault.

Además de su valor técnico, la película abre el debate sobre problemáticas globales contemporáneas, tales como las migraciones ambientales, la crisis climática, la cooperación y la resiliencia biológica ante escenarios extremos.