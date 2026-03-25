Resumen: Un robo a mano armada en un local comercial junto a la estación Primax de la Transversal Inferior, en El Poblado, activó un despliegue de seguridad tras quedar registrado en video el momento en que sujetos intimidaron a varias personas para despojarlas de sus pertenencias. Ante la denuncia, la Alcaldía de Medellín, en conjunto con la Policía, el Ejército y la Fiscalía, inició el rastreo de cámaras y acciones de inteligencia para identificar a los responsables, brindando además acompañamiento integral a las víctimas. Las autoridades fueron enfáticas al asegurar que, gracias al material probatorio recolectado, los delincuentes serán capturados en el menor tiempo posible bajo la premisa de que ningún delito registrado en la ciudad quedará en la impunidad.

Ladrones llegaron armados a robarle sus cositas a varias personas en la Inferior: ya los están buscando

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió el sector de El Poblado en las últimas horas, luego de que se reportara un robo masivo a mano armada en un local comercial ubicado junto a la estación de servicio Primax, sobre la Transversal Inferior.

El asalto, que quedó registrado en cámaras de seguridad, muestra el momento en que sujetos armados irrumpieron en el establecimiento e intimidaron con armas de fuego a varios clientes que se encontraban en el lugar, despojándolos de sus pertenencias en cuestión de segundos.

Respuesta oficial: “No habrá impunidad”

Tras la difusión de las imágenes, la Administración Distrital emitió un pronunciamiento contundente. En articulación con la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, se activó un bloque de búsqueda y acciones de inteligencia para dar con el paradero de los responsables.

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“Ningún delincuente que quede registrado cometiendo un delito queda en la impunidad. Estas personas serán identificadas, capturadas y puestas a disposición de la justicia en el menor tiempo posible”, señalaron las autoridades locales.

Acompañamiento a las víctimas

La Alcaldía confirmó que ya se estableció contacto con las personas afectadas para brindarles acompañamiento integral en el proceso de denuncia. Este paso es considerado vital para fortalecer el acervo probatorio y garantizar que el proceso judicial avance con celeridad una vez se realicen las capturas.

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Actualmente, peritos judiciales analizan los videos de seguridad del sector para establecer la ruta de escape de los delincuentes y lograr su plena identificación.

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