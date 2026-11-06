Resumen: Una conductora se estrelló contra una tienda D1 en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla, tras confundir los pedales al intentar retroceder en el parqueadero. El carro quedó incrustado contra la fachada del almacén y el video del insólito accidente se volvió viral. La mujer resultó ilesa y no se reportaron personas heridas.

¡Se le fue el carro! Conductora se estrelló contra una tienda D1 en Barranquilla

El insólito hecho quedó grabado en video: la mujer, al parecer, confundió los pedales cuando intentaba salir del parqueadero y el vehículo terminó incrustado contra la fachada del almacén, en el sector de Alameda del Río.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en Barranquilla y se hizo viral en redes sociales: una conductora terminó estrellando su carro contra una tienda D1, luego de que, presuntamente, confundiera los pedales del vehículo al intentar hacer una maniobra.

El hecho se presentó en el sector de Alameda del Río, al norte de la capital del Atlántico. Según los primeros reportes, la mujer estaba en el parqueadero del establecimiento y habría intentado retroceder para salir del lugar, pero en lugar de poner la reversa habría pisado el acelerador, lo que hizo que el automóvil saliera disparado hacia la entrada del almacén de descuento.

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo el carro, un hatchback de color plateado, quedó montado sobre las barreras de seguridad e incrustado contra la fachada de vidrio de la tienda, a punto de caer al vacío, ya que la zona del parqueadero queda a un nivel más alto que el establecimiento.

El estruendo asustó a los clientes que se encontraban dentro del local y a los transeúntes que pasaban por el sector a esa hora de la noche. En los videos también se observa a varias personas acercarse al sitio para ver qué había pasado y para ayudar a la conductora, que quedó por unos minutos dentro del carro.

A pesar de lo aparatoso del impacto, la mujer que iba al volante resultó ilesa y, de acuerdo con la información preliminar, no se reportaron personas lesionadas. Los daños habrían quedado limitados a las barras de contención del parqueadero, parte de la entrada del almacén y el mismo vehículo, que quedó con afectaciones visibles en la parte delantera.

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El video del accidente no tardó en volverse viral y generó todo tipo de reacciones entre los internautas, que no daban crédito a la forma en que el vehículo terminó incrustado contra la tienda. «¿Cómo hizo para dejar el carro ahí?», «menos mal no pasó a mayores» y «esa maniobra sí que salió mal» fueron algunos de los comentarios que se leen en las publicaciones.

#Internacional 🌎| 🇨🇴 Un vehículo terminó incrustado contra un supermercado en Barranquilla, Colombia. Según reportes, la conductora habría confundido los pedales al intentar salir y aceleró en lugar de poner reversa. La mujer resultó ilesa. #Guadalajara | #Noti13 https://t.co/oWGn2XkAme — Canal 13 Guadalajara (@C13Guadalajara) November 6, 2026

Este tipo de incidentes suele presentarse cuando el conductor confunde los pedales, algo que ocurre con más frecuencia de lo que se cree, sobre todo en maniobras de reversa o al momento de estacionar. Por nervios, descuido o falta de costumbre con el vehículo, la persona pisa el acelerador creyendo que está frenando y el carro avanza de forma inesperada, chocando contra lo que tenga adelante: otros carros, viviendas o, como en este caso, un establecimiento comercial.

Los expertos en seguridad vial recomiendan algunas prácticas sencillas para evitarlo. En los carros mecánicos, lo ideal es pisar el embrague a fondo antes de encender el motor y verificar que la palanca de cambios esté en neutro, moviéndola suavemente hacia los lados. Además, se aconseja mantener el pie derecho sobre el freno mientras se hace la maniobra y arrancar con calma, sin afanes.

En el caso de los carros automáticos, la recomendación es asegurarse de que la palanca esté en la posición correcta (reversa o conducción) antes de soltar el freno, y nunca pasar el pie directamente del freno al acelerador sin mirar. Tomarse unos segundos para verificar la posición de los pedales puede evitar un susto como el que vivió esta conductora en Barranquilla.

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Las autoridades de tránsito de Barranquilla hicieron un llamado a los conductores a revisar bien las maniobras antes de arrancar, sobre todo en parqueaderos y zonas comerciales concurridas, para evitar este tipo de incidentes que, aunque en esta ocasión no dejaron heridos, pudieron haber tenido consecuencias graves.