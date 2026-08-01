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Resumen: Un toro cebú ingresó inesperadamente a una tienda D1 en el Meta y sorprendió a clientes y trabajadores al dirigirse hasta la zona de frutas, donde encontró una papaya y comenzó a comerla. El animal permaneció tranquilo y, con ayuda de una persona, logró salir del establecimiento sin que se reportaran daños de consideración. El momento fue grabado por testigos y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde generó numerosas reacciones y comentarios con humor.

¡Cosas que solo pasan en Colombia! Un toro entró a un D1 y hasta frutas comió

Una situación inesperada sorprendió a quienes se encontraban haciendo compras en una tienda D1 del Meta. Un toro cebú ingresó al establecimiento y recorrió el lugar hasta llegar a la zona de frutas, donde encontró una papaya y comenzó a comerla.

El curioso episodio quedó registrado en video y posteriormente fue compartido en redes sociales. En las imágenes se observa al animal desplazándose por el supermercado mientras clientes y trabajadores siguen atentos sus movimientos.

Pese a lo inusual de la situación, no se reportaron daños de consideración durante el tiempo que el toro permaneció dentro del establecimiento. Después de comer, una persona ayudó a orientarlo hacia la salida y finalmente el animal abandonó el lugar.

El toro que terminó convertido en protagonista de un video viral

La grabación generó comentarios por lo inesperado de encontrar un animal de estas características dentro de un supermercado. Los usuarios también reaccionaron con humor al hecho de que el toro encontrara una papaya, la comiera y posteriormente saliera del establecimiento.

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El video fue difundido por personas que presenciaron el episodio y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde la particular escena generó todo tipo de reacciones.

El otro curioso episodio ocurrido en un D1

El caso también llevó a algunos usuarios a recordar otro episodio ocurrido anteriormente en un establecimiento de la misma cadena. En esa ocasión, el creador de contenido conocido como Yepes ingresó con una motocicleta a un D1 para grabar una broma.

A diferencia del episodio del toro, aquella situación fue planeada para generar contenido y provocó críticas de usuarios que señalaron los posibles riesgos para clientes y trabajadores.

El ingreso del animal, en cambio, fue una situación inesperada que terminó siendo registrada en video. Después de comer la papaya y con ayuda para salir, el toro abandonó el establecimiento, dejando una escena que sorprendió a quienes se encontraban haciendo mercado.