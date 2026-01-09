¡Se le cumplió el sueño! Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes protagonizaron emotivo gesto con artista callejera

Resumen: Durante la Feria de Manizales 2026, Yeison Jiménez y el influencer Camilo Cifuentes sorprendieron a Nycol Herrera, una joven cantante que interpreta música en las calles. El gesto emocionó a la artista, que vivió un momento inesperado frente a cientos de personas. Más tarde, Jiménez la invitó a subir al escenario durante su concierto, donde cantó junto a su ídolo, convirtiendo la experiencia en un recuerdo inolvidable para la joven y los asistentes.

Un gesto inesperado en plena Feria de Manizales se convirtió en uno de los momentos más emotivos del inicio del 2026. El cantante Yeison Jiménez y el influencer Camilo Cifuentes se unieron para sorprender a Nycol Herrera, una joven artista que se gana la vida cantando en las calles, logrando que viviera una experiencia que jamás imaginó.

El encuentro ocurrió en una calle de Manizales, mientras Nycol interpretaba su versión de ‘Maldita Traga’, uno de los éxitos de Jiménez. El cantante, que estaba en la ciudad como parte de la programación musical de la Feria, pasó cerca de la joven con gorra y tapabocas para no ser reconocido, dejándole una contribución antes de retirarse.

Minutos después, Jiménez regresó y le pidió el micrófono. Al comenzar a cantar junto a ella, la joven se dio cuenta de que estaba frente al propio autor de la canción. La emoción no se hizo esperar. Como se aprecia en los videos compartidos por ambos, Nycol comenzó a llorar y lo abrazó al instante.

Esto le podría interesar: Antioquia refuerza controles y aplica medidas especiales ante la alta movilidad del puente festivo

El momento fue aún más especial porque ese mismo día era su cumpleaños, lo que convirtió el encuentro en un regalo inesperado. Pero la sorpresa no terminó allí. Jiménez le propuso subir al escenario en su concierto de esa noche: “Mor, vea, con Cami dijimos ‘vamos a conocer a esta mujer hermosa y cantar un poquito con ella. ¿Quieres cantar conmigo esta noche?’”, le dijo, y Nycol aceptó emocionada.

Durante la presentación frente a decenas de personas en la carpa Olé, la joven interpretó junto a su ídolo la misma canción que estaba cantando en las calles, recibiendo aplausos del público y el respaldo de Jiménez: “Esta niña se la rebusca durísimo”, comentó el artista ante los espectadores.

El influencer Camilo Cifuentes, conocido por su labor social y por ayudar a adultos mayores y vendedores ambulantes sin mostrar su rostro, también se unió al gesto al regalarle una moto a la cantante, cerrando así un día lleno de emociones para Nycol.

El video de la sorpresa se volvió viral en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la humildad de Jiménez y la generosidad de Cifuentes, así como la emotiva reacción de la joven, que no pudo contener las lágrimas ante tanta sorpresa y admiración.