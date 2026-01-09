¡Nueva batalla legal! Bad Bunny enfrenta una millonaria demanda por supuesto uso no autorizado de una voz en su música

Resumen: El artista puertorriqueño Bad Bunny enfrenta una demanda judicial en Puerto Rico, donde una mujer reclama 16 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de su voz en dos canciones difundidas comercialmente. Según el expediente, el audio habría sido grabado en 2018 y utilizado sin contrato ni compensación. El proceso también involucra a su productor y a la disquera Rimas Entertainment, mientras el caso avanza en los tribunales.

El inicio de 2026 no ha sido del todo favorable para Bad Bunny. El artista puertorriqueño, uno de los nombres más influyentes de la música urbana a nivel global, enfrenta una demanda judicial en Puerto Rico en la que una mujer reclama una indemnización de 16 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de su voz en dos producciones musicales.

La acción legal fue radicada el pasado 5 de enero y tiene como demandante a Tainaly Serrano, quien asegura que una grabación de su voz fue incorporada sin su consentimiento en canciones que alcanzaron amplia difusión comercial. Según el documento judicial, el material habría sido utilizado tanto en grabaciones de estudio como en presentaciones en vivo, sin que mediara contrato, autorización formal ni compensación económica.

De acuerdo con la demanda, la voz de la mujer puede escucharse en Solo de mí, tema incluido en X 100pre (2018), álbum debut del cantante, así como en EoO, canción que hace parte de su más reciente producción discográfica Debí tirar más fotos. En ambos casos se emplea la frase “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”, que, según la demandante, fue grabada en un contexto informal y sin conocimiento del uso que posteriormente se le daría.

El origen del audio se remonta a 2018, cuando Serrano era estudiante universitaria y, según su versión, accedió a grabar el mensaje a solicitud de Roberto J. Rosado, conocido en la industria musical como ‘La Paciencia’, productor y colaborador cercano del artista. La mujer sostiene que el audio fue enviado como un mensaje privado y que nunca se le informó que terminaría formando parte de una obra musical distribuida a escala internacional.

En el expediente judicial se argumenta que la grabación fue explotada comercialmente sin informar a la demandante sobre su finalidad, ni ofrecerle reconocimiento o retribución alguna. Bajo ese contexto, la acción legal invoca presuntas violaciones a la ley de derecho a la imagen vigente en Puerto Rico, además de otros reclamos relacionados con el uso indebido de identidad y el supuesto enriquecimiento injusto.

La demanda no solo señala a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, sino también a su productor y a la disquera Rimas Entertainment LLC, empresa que ha acompañado el crecimiento y posicionamiento internacional del artista.

Hasta el momento, ninguna de las partes señaladas ha emitido declaraciones públicas sobre el proceso, que continúa su curso en los estrados judiciales de Puerto Rico, donde se evaluarán los argumentos presentados por la demandante y la defensa.

Mientras el proceso avanza en los tribunales, el Benito continúa consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música urbana, con una carrera marcada por el impacto global de sus lanzamientos y su capacidad de innovación artística.