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    ¡Se le cayó la mentira! Declaran responsable a hombre que mató a su pareja en Bosa y fingió un accidente

    La decisión judicial se tomó tras valorar pruebas que permitieron establecer la responsabilidad del acusado en el crimen ocurrido en Bosa.

    Publicado por: Sara Cespedes

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    Foto: Freepik
    ¡Se le cayó la mentira! Declaran responsable a hombre que mató a su pareja en Bosa y fingió un accidente

    Resumen: Un juez de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra un hombre acusado de asesinar a su pareja en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. La decisión se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluidos registros de cámaras de seguridad que evidenciaron la agresión, pese a que el procesado intentó hacer pasar lo ocurrido como un accidente doméstico. La lectura de la sentencia quedó programada para el 10 de junio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un juez de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra José Francisco Suárez, señalado como responsable del crimen de su pareja sentimental en hechos ocurridos en octubre de 2023 en el sur de Bogotá.

    La decisión se tomó con base en el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso adelantado por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, que permitió acreditar la responsabilidad del procesado en el delito de feminicidio agravado.

    Los hechos y la reconstrucción del caso

    De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 9 de octubre de 2023, cuando el hoy condenado habría agredido de manera reiterada a la víctima. Según el expediente, el ataque inició en un establecimiento abierto al público y posteriormente continuó en la vivienda que la pareja compartía en la localidad de Bosa.

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    Las pruebas recaudadas indican que, tras las agresiones, la mujer presentó lesiones de gravedad. En ese momento, el procesado la trasladó hasta un centro asistencial, donde afirmó que las heridas se habrían producido por una caída accidental en el baño del inmueble. Sin embargo, la víctima falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

    Durante el proceso judicial, la Fiscalía incorporó registros de cámaras de seguridad del lugar, los cuales fueron determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos y evidenciar la agresión ocurrida al interior del inmueble.

    El ente acusador también expuso que la mujer habría sido sometida a un ciclo de violencia física y psicológica, además de dinámicas de control sobre su entorno social, elementos que fueron tenidos en cuenta dentro de la valoración del caso.

    Con la decisión del juez, se avanza hacia la etapa final del proceso penal. La audiencia de lectura de sentencia fue programada para el próximo 10 de junio, en la que se definirá la condena correspondiente por el delito de feminicidio agravado.


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