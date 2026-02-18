Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Se le borró la sonrisa! La incómoda reacción de Shakira al ver a Piqué ‘personificado’ en pleno concierto

    La cantante no pudo evitar mostrar sorpresa y un leve gesto de incomodidad ante la inesperada aparición del rostro de su expareja entre el público.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Se le borró la sonrisa! La incómoda reacción de Shakira al ver a Piqué ‘personificado’ en pleno concierto
    Fotos: Instagram / Captura de video
    ¡Se le borró la sonrisa! La incómoda reacción de Shakira al ver a Piqué ‘personificado’ en pleno concierto

    Resumen: Durante su concierto en El Salvador, Shakira reaccionó con sorpresa e incomodidad al ver un par de paletas con el rostro de su expareja Gerard Piqué, alteradas con detalles caricaturescos, sin interrumpir su espectáculo, mientras el video de su gesto se volvía viral en redes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En uno de los momentos más comentados de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira vivió una escena que no pasó desapercibida para los asistentes ni para los usuarios de redes sociales. La cantante barranquillera, conocida por su energía sobre el escenario y su cercanía con el público, reaccionó de manera inesperada al toparse con un detalle que la remitió a su pasado personal.

    El episodio ocurrió en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador, donde Shakira ofreció cinco presentaciones consecutivas que reunieron a más de 145.000 personas en total. Mientras caminaba entre las primeras filas para interactuar con sus fans, la artista se encontró con un fanático que sostenía un par de paletas con la cara de su exesposo, Gerard Piqué, alteradas con detalles caricaturescos que incluían cuernos y una lengua dibujada, un gesto que pretendía burlarse del futbolista.

    La reacción de Shakira fue inmediata: su rostro mostró sorpresa y un leve gesto de incomodidad, lo que hizo que diera un paso atrás antes de continuar con su recorrido. Pese a este instante inesperado, la cantante no interrumpió el espectáculo ni hizo comentarios desde el escenario, manteniendo la dinámica y el ritmo del concierto con profesionalismo absoluto.

    Esto le podría interesar: ¡Adiós a las sospechas! El cantante español Pablo Alborán confirma su romance con el modelo Juan Sesma

    El video de su expresión recorrió rápidamente las redes sociales, provocando múltiples interpretaciones. Algunos usuarios señalaron que el momento evidenciaba que Piqué sigue siendo un tema sensible para la artista, mientras otros celebraron la espontaneidad de Shakira y su capacidad para reaccionar de forma auténtica sin perder el control del show.

    @ccubias Así reacciona Shakira al ver una foto de Piqué en el concierto. #Residencia #ElSalvador #Concierto ♬ sonido original – ccubias

    Este episodio recuerda la relación de Shakira y Piqué, que se extendió por diez años y concluyó en 2022. Tras la separación, la cantante se trasladó a Miami con sus hijos, Milan y Sasha, mientras Piqué permaneció en Barcelona enfocado en sus proyectos personales. Desde entonces, la comunicación entre ambos se limita estrictamente a la crianza de sus hijos, sin espacio para interacciones personales más allá de lo necesario.

    Aun así, la breve interacción con la imagen de su exesposo mostró otra faceta de Shakira: la de una mujer que, incluso frente a estadios llenos y espectáculos de gran magnitud, puede reaccionar de manera genuina ante recuerdos inesperados. Para el público y los seguidores en línea, ese pequeño gesto fue suficiente para humanizar a la artista y generar un fenómeno viral instantáneo.

    Más allá de este momento viral, la residencia de Shakira en San Salvador marcó un hito histórico para la ciudad, dejando una huella económica y cultural significativa. La gira continúa posicionándose como uno de los eventos más comentados del año, y cada gesto de la cantante, incluso los más fugaces, sigue captando la atención de millones de personas alrededor del mundo.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.