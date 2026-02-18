¡Se le borró la sonrisa! La incómoda reacción de Shakira al ver a Piqué ‘personificado’ en pleno concierto

Resumen: Durante su concierto en El Salvador, Shakira reaccionó con sorpresa e incomodidad al ver un par de paletas con el rostro de su expareja Gerard Piqué, alteradas con detalles caricaturescos, sin interrumpir su espectáculo, mientras el video de su gesto se volvía viral en redes.

En uno de los momentos más comentados de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira vivió una escena que no pasó desapercibida para los asistentes ni para los usuarios de redes sociales. La cantante barranquillera, conocida por su energía sobre el escenario y su cercanía con el público, reaccionó de manera inesperada al toparse con un detalle que la remitió a su pasado personal.

El episodio ocurrió en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador, donde Shakira ofreció cinco presentaciones consecutivas que reunieron a más de 145.000 personas en total. Mientras caminaba entre las primeras filas para interactuar con sus fans, la artista se encontró con un fanático que sostenía un par de paletas con la cara de su exesposo, Gerard Piqué, alteradas con detalles caricaturescos que incluían cuernos y una lengua dibujada, un gesto que pretendía burlarse del futbolista.

La reacción de Shakira fue inmediata: su rostro mostró sorpresa y un leve gesto de incomodidad, lo que hizo que diera un paso atrás antes de continuar con su recorrido. Pese a este instante inesperado, la cantante no interrumpió el espectáculo ni hizo comentarios desde el escenario, manteniendo la dinámica y el ritmo del concierto con profesionalismo absoluto.

Esto le podría interesar: ¡Adiós a las sospechas! El cantante español Pablo Alborán confirma su romance con el modelo Juan Sesma

El video de su expresión recorrió rápidamente las redes sociales, provocando múltiples interpretaciones. Algunos usuarios señalaron que el momento evidenciaba que Piqué sigue siendo un tema sensible para la artista, mientras otros celebraron la espontaneidad de Shakira y su capacidad para reaccionar de forma auténtica sin perder el control del show.

Este episodio recuerda la relación de Shakira y Piqué, que se extendió por diez años y concluyó en 2022. Tras la separación, la cantante se trasladó a Miami con sus hijos, Milan y Sasha, mientras Piqué permaneció en Barcelona enfocado en sus proyectos personales. Desde entonces, la comunicación entre ambos se limita estrictamente a la crianza de sus hijos, sin espacio para interacciones personales más allá de lo necesario.

Aun así, la breve interacción con la imagen de su exesposo mostró otra faceta de Shakira: la de una mujer que, incluso frente a estadios llenos y espectáculos de gran magnitud, puede reaccionar de manera genuina ante recuerdos inesperados. Para el público y los seguidores en línea, ese pequeño gesto fue suficiente para humanizar a la artista y generar un fenómeno viral instantáneo.

Más allá de este momento viral, la residencia de Shakira en San Salvador marcó un hito histórico para la ciudad, dejando una huella económica y cultural significativa. La gira continúa posicionándose como uno de los eventos más comentados del año, y cada gesto de la cantante, incluso los más fugaces, sigue captando la atención de millones de personas alrededor del mundo.