Resumen: Pablo Alborán y el modelo Juan Sesma confirman su relación tras meses de rumores. El cantante, siempre reservado con su vida privada, mostró su felicidad con un gesto sencillo en Instagram, mientras Sesma compartió fotos de su cumpleaños en las que se les ve juntos y cómplices, dejando claro que su romance es real y estable.

¡Adiós a las sospechas! El cantante español Pablo Alborán confirma su romance con el modelo Juan Sesma

El cantante y compositor Pablo Alborán, conocido por mantener su vida personal lejos del foco mediático, ha confirmado públicamente su relación sentimental con el modelo Juan Sesma a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. La confirmación ocurre después de semanas de rumores y pistas que circulaban desde que ambos aparecieron juntos en varias publicaciones.

La revelación llegó tras una visita del artista al programa español La Revuelta, donde habló de manera más abierta que en otras ocasiones sobre su situación personal. Allí dejó entrever que atraviesa un momento emocional positivo y describió cómo es para él una relación basada en la calma, la rutina y la confianza.

Un gesto que confirmó el romance

La confirmación explícita se produjo este martes, cuando Juan Sesma compartió en Instagram una serie de imágenes con motivo de su cumpleaños número 27. En las fotografías, tomadas durante la celebración en Madrid, aparece el propio Alborán junto a familiares y amigos, en escenas que reflejan una cercanía evidente entre ambos.

El mensaje que acompañó la publicación de Sesma fue lo que confirmó la relación: agradeció a sus padres, abuelos y amigos por las felicitaciones y dedicó unas palabras especiales a su “novio”, agregando que este había ayudado a sacar las velas justo antes de la medianoche.

Alborán reaccionó a ese post con un emoticón de corazón, un gesto que en el contexto de estas publicaciones se interpreta como una confirmación directa del vínculo entre los dos.

Se consolidan las señales previas

En los últimos meses, seguidores de ambos habían detectado paralelismos en publicaciones: restaurantes similares, planes culturales compartidos e incluso asistencia al mismo concierto en Madrid. Esta vez, las coincidencias dejaron de ser interpretaciones.

Además, tanto en las publicaciones principales como en stories, Sesma ha compartido momentos que incluyen a Terral, el labrador retriever de Alborán, lo que refuerza la idea de que el modelo está integrado en la vida cotidiana del cantante, más allá de apariciones esporádicas.

Contexto personal y profesional

Pablo Alborán, de 36 años, había hecho pública su orientación sexual en 2020, pero hasta ahora nunca había mostrado ni confirmado la identidad de ninguna de sus parejas en redes o entrevistas.

El artista también se encuentra en un momento clave de su carrera: este año inició una gira mundial con su trabajo más reciente, Global Tour KM0, lo que coincide con este nuevo capítulo en su vida personal.

Con este gesto, Alborán pone fin a meses de especulaciones y muestra, por primera vez en varios años, una faceta más abierta de su vida amorosa ante su público.