Resumen: Alias “El Gordo”, un hombre de 46 años, fue capturado en la vereda Los Espejos, en Bello, durante un operativo de control realizado por la Policía. Según las autoridades, intentó alejarse al notar la presencia de los uniformados, lo que motivó un registro en el que le hallaron un arma de fuego oculta. Al verificar la documentación, se estableció que no contaba con permiso para portarla, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de porte ilegal de armas.

¡Se le aguó el escape! Alias ‘El Gordo intentó esquivar un retén y cayó con un arma en Bello

Un procedimiento de control adelantado por la Policía Nacional en zona rural de Bello terminó con la captura de un hombre conocido con el alias de “El Gordo”, quien presuntamente portaba un arma de fuego sin contar con la documentación exigida por las autoridades.

El operativo se desarrolló en la vereda Los Espejos, donde uniformados realizaban actividades de vigilancia, registro y verificación de antecedentes como parte de las labores de control que se adelantan de manera permanente en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la atención de los policías se centró en un ciudadano que, al percatarse de la presencia de las patrullas, intentó retirarse del lugar. Esta reacción llevó a los uniformados a realizar una intervención para establecer las razones de su comportamiento.

Intentó alejarse al notar la presencia policial

Tras ser requerido por los agentes, el hombre fue sometido a un procedimiento de registro personal. Durante la inspección, los uniformados encontraron un arma de fuego oculta entre sus prendas de vestir.

Esto le podría interesar: Bello activa plan de emergencia en Valadares por riesgo de inundaciones

Posteriormente, las autoridades verificaron la documentación correspondiente para determinar la legalidad del arma hallada. Según el reporte oficial, el hombre no presentó ningún permiso que acreditara la tenencia o el porte del arma de fuego.

Ante esta situación, los policías procedieron a efectuar la captura en flagrancia y a incautar el elemento encontrado durante el procedimiento.

Quedó a disposición de la Fiscalía

El capturado, de 46 años de edad y conocido en el sector con el alias de “El Gordo”, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de avanzar en el proceso correspondiente y definir su situación legal.

La Policía reiteró que este tipo de operativos hacen parte de las acciones orientadas a prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad en diferentes sectores de Bello, mediante controles permanentes, verificación de antecedentes y presencia institucional en zonas urbanas y rurales del municipio.