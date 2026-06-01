Bello activa plan de emergencia en Valadares por riesgo de inundaciones

Resumen: La Alcaldía de Bello ejecutará obras de mitigación en Valadares para reducir riesgos de inundaciones y movimientos en masa tras las emergencias causadas por las lluvias.

La Alcaldía de Bello puso en marcha una serie de intervenciones en el sector Valadares con el objetivo de reducir los riesgos asociados a las fuertes lluvias que han afectado esta zona durante la primera temporada invernal de 2026.

Las acciones fueron priorizadas debido a la amenaza de inundaciones, acumulación de aguas y posibles movimientos en masa relacionados con el comportamiento de la quebrada El Barro.

La decisión se produce luego de las emergencias registradas el pasado 4 de abril, cuando las precipitaciones alcanzaron acumulados de hasta 64,77 milímetros en pocas horas.

Como consecuencia, se presentó el desbordamiento de la quebrada, situación que generó afectaciones en el sector El Trapiche, impactando vías, sistemas de drenaje y diferentes espacios públicos de la comuna 5.

Para atender esta situación, la alcaldía agilizó los procesos de contratación y ejecución de obras cuando existe una amenaza inminente para la seguridad de la población.

Lea también: Capturaron a alias ‘Tabares’, cabecilla de las disidencias y uno de los criminales más temidos del Cauca

Tras la declaratoria, equipos técnicos de las secretarías de Planeación, Obras Públicas y Gestión del Riesgo y Atención a Desastres realizaron visitas de inspección en Valadares para identificar las necesidades más urgentes y establecer el alcance de las intervenciones requeridas.

Las obras serán financiadas con recursos del Fondo de Obligaciones Urbanísticas de la Secretaría de Planeación e incluirán actividades orientadas a mejorar las condiciones del territorio.

Con estas intervenciones, la alcaldía busca fortalecer la gestión del riesgo en Valadares y reducir el impacto de posibles emergencias asociadas a fenómenos climáticos.

Más noticias de Medellín