¡Se le activó la alarma y lo delató! Cae veterano ladrón de vehículos en inmediaciones de una estación de TransMilenio

Un operativo de control realizado por la Policía permitió la captura de un hombre de 60 años que se movilizaba en un vehículo reportado como hurtado en el sur de Bogotá. El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de la estación Olaya, en medio de labores rutinarias de verificación por parte de los uniformados.

Según informaron las autoridades, la atención de los policías se centró en un automóvil que tenía la alarma activada. Al acercarse para verificar la situación, el conductor manifestó que el sistema de seguridad del carro estaba presentando fallas. No obstante, su comportamiento generó dudas, lo que motivó a los uniformados a realizar una inspección más detallada.

Tras las verificaciones, se estableció que el vehículo había sido hurtado minutos antes bajo la modalidad conocida como “halado”, que consiste en abrir y encender automotores mediante el uso de llaves maestras. Poco después, el propietario del carro llegó al lugar y confirmó que lo había dejado estacionado mientras asistía a una cita médica y, al regresar, ya no lo encontró.

Hallaron llaves maestras y antecedentes

Durante el procedimiento, los policías capturaron al hombre en flagrancia. Además, al revisar sus pertenencias, hallaron dos controles y más de nueve llaves de diferentes marcas de vehículos, elementos que, según las autoridades, serían utilizados para cometer este tipo de robos.

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Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es que el capturado presuntamente utilizaba una identidad falsa para hacerse pasar por otra persona, lo que podría agravar su situación judicial.

De acuerdo con los registros, el hombre ya había estado privado de la libertad en 2017 por hechos similares, lo que evidenciaría antecedentes relacionados con este tipo de delito.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, que se encargará de adelantar el proceso correspondiente para definir su situación legal.

Desde la Secretaría de Seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la línea de emergencias 123, con el fin de fortalecer la reacción oportuna de las autoridades frente a este tipo de casos.