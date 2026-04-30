Bomberos controlaron incendio de tractocamión en Kennedy, Bogotá

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Resumen: Incendio de tractocamión en Kennedy, Bogotá, fue controlado por bomberos. No hubo heridos y la movilidad ya fue restablecida.

Un incendio de gran impacto se registró este jueves 30 de abril en la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de que un tractocamión se prendiera en plena vía, generando congestión y alarma entre conductores y transeúntes del sector.

El hecho ocurrió sobre la Avenida Ciudad de Cali, a la altura de la calle 7D, en sentido sur–norte, donde el vehículo de carga comenzó a arder por causas que aún son materia de investigación.

Las llamas y la densa columna de humo obligaron a restringir la movilidad mientras se atendía la emergencia.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes desplegaron un operativo para controlar el incendio en el furgón del tractocamión. Tras varios minutos de intervención, la situación fue contenida sin que se reportaran personas lesionadas.

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De acuerdo con el reporte oficial, una vez sofocadas las llamas, los organismos de emergencia procedieron a asegurar el área para evitar riesgos adicionales. Posteriormente, agentes de tránsito y el grupo guía iniciaron labores de regulación vehicular para restablecer la circulación en este importante corredor vial de la ciudad.

Hacia la 1:30 p.m., las autoridades confirmaron la finalización de las labores de atención, indicando que la movilidad fue normalizada en el punto afectado.

No obstante, se mantienen las verificaciones para establecer las causas que originaron el incendio.

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