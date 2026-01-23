Resumen: Un hombre de 38 años fue capturado en Cali tras ser investigado por agredir física, psicológica y económicamente a su excompañera durante seis años, hechos ocurridos entre 2015 y 2021 en Bosa y Soacha. Ahora deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por violencia intrafamiliar agravada.

¡Se le acabó la persecución! Capturan a hombre que acosó, amenazó y agredió a su expareja durante 6 años

Un hombre de 38 años fue judicializado y enviado a prisión por su presunta responsabilidad en múltiples agresiones contra su excompañera sentimental, ocurridas entre 2015 y 2021 en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá, y en el municipio vecino de Soacha, Cundinamarca. La Fiscalía General de la Nación adelantó la investigación y solicitó la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal del Centro de Atención para Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de Soacha, el procesado sometió a la víctima, una mujer de 39 años, a violencia física, económica y psicológica de manera constante durante varios años.

El primer hecho documentado ocurrió en 2015, cuando el hombre presuntamente exigió a la mujer el pago de 2.500.000 pesos para no causarle daño. Sin embargo, no se detuvo allí: habría llegado hasta su vivienda en Bosa y quebró los vidrios de las ventanas, lo que llevó a la víctima a cambiar su residencia a Soacha por seguridad.

Posteriormente, en mayo de 2017, el hombre habría amenazado y golpeado a la mujer en varias ocasiones dentro de un apartamento del conjunto residencial Nuevos Horizontes, en Soacha. La última agresión registrada se presentó en 2021, cuando el presunto agresor la atacó con un arma cortopunzante dentro de su vivienda.

Tras recopilar estas evidencias, la Fiscalía acusó al hombre por el delito de violencia intrafamiliar agravada. La captura fue ejecutada por uniformados de la Policía Nacional en vía pública en Cali, Valle del Cauca, materializando la orden judicial.

Las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier acto de violencia o delito a la Línea de Emergencias 123, recordando que la denuncia es un paso fundamental para garantizar la protección de las víctimas y permitir que se adelanten los procesos judiciales correspondientes.