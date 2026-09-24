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    Se entregó una mujer clave de las disidencias en Cauca: llevaba armas y munición

    Una integrante de las disidencias de las Farc, se sometió a la justicia en Rosas, Cauca. La mujer entregó armas, munición y un vehículo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Se entregó una mujer clave de las disidencias en Cauca: llevaba armas y munición
    Foto de archivo y X @ABDELAESPRIELLA.
    Se entregó una mujer clave de las disidencias en Cauca: llevaba armas y munición

    Resumen: Mujer señalada de integrar las disidencias de las Farc se sometió a la justicia en Rosas, Cauca, y entregó armas, munición y un vehículo.

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    Alias ‘Tatiana’, una mujer integrante de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, se sometió a la justicia en las últimas horas en el municipio de Rosas, Cauca, según informó el presidente Abelardo De La Espriella.

    La mujer fue identificada como Karen, conocida con los alias ‘Tatiana’ o ‘Quiricú’. De acuerdo con la información entregada por el mandatario, ocupaba el cargo de suplente de la dirección del frente Carlos Patiño y estaba encargada de la comisión de sanidad de esa estructura.

    Durante su entrega, la mujer habría puesto a disposición de las autoridades un fusil, una pistola, un vehículo, 27 proveedores y 902 cartuchos. Estos elementos quedaron en poder de las autoridades como parte del procedimiento correspondiente.

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    De La Espriella también señaló que alias ‘Tatiana’ habría participado en diferentes acciones armadas atribuidas a la estructura, entre ellas ataques contra tropas en los sectores de La Leona y Pepinal, una acción contra las Fuerzas Especiales y la denominada ‘Retoma a El Plateado’.

    Estas afirmaciones corresponden a lo señalado públicamente por el mandatario y deberán ser establecidas dentro de los respectivos procesos judiciales.

    A través de su cuenta de ‘X’, el presidente aseguró que la entrega hace parte de una serie de sometimientos que, según su reporte, se han registrado en medio de las operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas y organizaciones criminales.

    El mandatario sostuvo además que quienes continúen vinculados a acciones armadas contra el Estado serán perseguidos por las autoridades. La mujer quedó a disposición de la justicia para responder por los hechos que se le atribuyan dentro del proceso correspondiente.

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