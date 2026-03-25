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Resumen: Donald Stiven Riascos fue capturado en Cali por su presunta participación en un hurto violento a un establecimiento de apuestas ocurrido el 3 de diciembre de 2025. Durante el robo, habría amenazado con arma de fuego a la empleada. La Fiscalía le imputó hurto calificado y agravado, cargo que no aceptó, y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

¡Se le acabó la huida! Capturan a señalado de violento hurto a establecimiento de apuestas en Cali

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Donald Stiven Riascos, señalado de participar en un hurto violento ocurrido en un establecimiento de apuestas de la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca.

Los hechos se registraron el 3 de diciembre de 2025, cuando Riascos, al parecer, intimidó a una empleada del negocio con un arma de fuego para exigirle la entrega del dinero del establecimiento.

La situación generó alarma entre los trabajadores y clientes presentes en el lugar, quienes dieron aviso a las autoridades tras el suceso.

Captura y proceso judicial

Tras varias investigaciones, la Sijín de la Policía Nacional logró la captura de Riascos Gamboa el pasado 20 de marzo en el barrio Manuela Beltrán, en la capital del Valle del Cauca.

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El procedimiento fue coordinado con la Fiscalía, que le imputó el delito de hurto calificado y agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos que se le formularon.

El juez de control de garantías determinó que Riascos Gamboa deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra.

La Fiscalía continúa con el proceso para esclarecer todos los detalles del hurto y las posibles responsabilidades adicionales relacionadas con el caso.

Este procedimiento hace parte de los esfuerzos de las autoridades por combatir delitos que afectan directamente la seguridad y la tranquilidad en los establecimientos comerciales de la ciudad, garantizando la protección tanto de empleados como de clientes frente a situaciones de violencia e intimidación.