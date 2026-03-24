Paro indefinido en Univalle genera bloqueos en el sur de Cali

Resumen: Estudiantes de Univalle declaran paro indefinido y bloquean la Calle 5 y la Calle 16 en Cali. Hay desvíos en el MIO y presencia del UNDMO en el sur.

La movilidad en el sur de Cali colapsó este martes 24 de marzo tras el estallido de una serie de protestas estudiantiles que derivaron en el anuncio de un paro indefinido en las sedes de la Universidad del Valle.

Desde la 1:00 p.m., grupos de manifestantes de la sede San Fernando iniciaron un bloqueo en el sentido sur-norte de la Calle 5 con carrera 27, afectando la movilidad.

La situación escaló rápidamente hacia la sede Meléndez, donde se reportaron alteraciones del orden público y presencia de encapuchados en la Calle 16 con carrera 86, lo que obligó al despliegue de unidades del UNDMO para intentar controlar la zona y evitar mayores disturbios en las inmediaciones del centro comercial Unicentro.

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Ante la magnitud de los bloqueos, el sistema de transporte masivo MIO tuvo que activar un plan de contingencia de emergencia para sus rutas troncales y alimentadoras.

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Rutas clave como la T31, T57, T47, E21 y E37 están realizando desvíos desde la estación Lido, tomando la carrera 44 hacia la calle 9 para intentar sortear los puntos críticos y retomar su recorrido en la estación San Bosco.

Mientras tanto, en la Avenida Pasoancho, la tensión aumentó por la presencia de manifestantes que se desplazaban hacia la universidad, lo que motivó que el UNDMO mantuviera un cerco preventivo para proteger la infraestructura comercial y asegurar el flujo en la carrera 100, aunque el paso vehicular sigue siendo restringido.

La Secretaría de Movilidad de Cali ha emitido una alerta urgente a los conductores, recomendando evitar a toda costa el sector de Meléndez y las vías aledañas a las sedes de Univalle.

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