Resumen: Jefferson Smith Correa, alias 'Tiny', uno de los cabecillas más buscados del Valle de Aburrá, fue capturado en Coveñas, Sucre, tras meses de seguimiento por la Policía Nacional. El detenido habría manejado las finanzas de la banda La Miel y coordinado presuntas alianzas con el Clan del Golfo. Su historial incluye condenas anteriores por tráfico de estupefacientes y extorsión. Ahora quedó a disposición de la justicia por homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir.

¡Se le acabó la fuga! Cayó en Coveñas alias ‘Tiny’, uno de los cabecillas más buscados del Valle de Aburrá

La Policía Nacional logró la captura de Jefferson Smith Correa, alias ‘Tiny’, considerado uno de los cabecillas más buscados de la banda criminal ‘La Miel’. La detención se produjo en el municipio de Coveñas, Sucre, tras un seguimiento que se extendió por varios meses y que incluyó coordinación entre distintas unidades de la institución.

Alias ‘Tiny’ figuraba en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá debido a su presunta participación en hechos violentos y a su papel central en la gestión financiera de la organización criminal. Según las investigaciones, habría sido responsable de administrar las rentas ilícitas generadas por la banda y de coordinar alianzas con el grupo armado organizado Clan del Golfo, extendiendo así la influencia de La Miel más allá del sur de Antioquia.

El historial delictivo del detenido se remonta a 2013, cuando fue condenado junto con otros miembros de ‘La Miel’ por los delitos de tráfico de estupefacientes y extorsión. Durante ese período, la Fiscalía determinó que la banda controlaba plazas de vicio en al menos seis barrios del municipio de Caldas, así como zonas de Amagá y Angelópolis. Además, se documentó que obligaban a conductores de servicio público a lavar sus vehículos en un establecimiento manejado por integrantes de la organización, como parte de su esquema de obtención de recursos.

Tras cumplir su condena, Jefferson Smith Correa habría retomado actividades delictivas, lo que llevó a que fuera incluido nuevamente entre los más buscados en 2024. Para evadir la acción de las autoridades, abandonó Antioquia y se trasladó al departamento de Sucre. A pesar de su desplazamiento, la Policía logró ubicarlo mientras se movilizaba en un vehículo por un sector residencial de Coveñas y procedió a su captura.

Alias ‘Tiny’ quedó a disposición de las autoridades competentes por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir. Su situación jurídica será definida por un juez, mientras avanzan los procesos en su contra. Las investigaciones seguirán profundizando en la estructura de la banda y en los vínculos que mantenía con otros grupos criminales de la región.

La captura del cabecilla, constituye un golpe importante a la banda La Miel, reafirmando los esfuerzos de las autoridades para combatir la criminalidad organizada en Antioquia y en otras regiones donde estos grupos buscan expandirse.