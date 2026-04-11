Resumen: Un ciudadano estadounidense fue expulsado de Medellín tras ser señalado de promover en redes sociales actividades asociadas al turismo sexual y difundir recomendaciones para evadir controles. Migración Colombia determinó además que se encontraba en condición irregular, por lo que fue deportado y no podrá ingresar al país durante cinco años.

¡Se le acabó la fiesta! Deportan a influencer que promovía fiestas sexuales y enseñaba a evadir controles en Medellín

Un ciudadano estadounidense fue deportado de Medellín tras ser señalado de promover, a través de redes sociales, actividades asociadas al turismo con aparentes fines de explotación sexual. La medida fue adoptada por Migración Colombia luego de una verificación de su comportamiento y su estatus migratorio en el país.

Promoción de actividades ilegales

El extranjero, identificado en redes sociales como “Chill Capo”, difundía contenido dirigido a turistas internacionales en el que ofrecía paquetes y recomendaciones para salir de fiesta en la ciudad. En sus publicaciones incluía “consejos” para evadir controles de las autoridades, lo que encendió las alertas de las entidades encargadas de vigilancia.

En sus redes también compartía videos en los que explicaba cómo evitar ser víctima de robos o intoxicaciones en medio de encuentros relacionados con servicios sexuales, además de sugerir lugares de hospedaje y experiencias dirigidas a visitantes extranjeros.

Uno de los aspectos más delicados identificados por las autoridades fue la difusión de recomendaciones para burlar controles migratorios en el aeropuerto Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Entre estas, se mencionaba la posibilidad de simular lesiones o presentar certificados médicos fraudulentos para acceder a procedimientos más ágiles, lo que podría configurar conductas irregulares.

Asimismo, el contenido del influencer incluía la oferta de servicios de transporte en vehículos de alta gama con esquemas de seguridad que, según los reportes, podrían involucrar el porte de armas, un hecho que también generó cuestionamientos por parte de las autoridades.

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Situación migratoria y sanción

De acuerdo con Migración Colombia, el ciudadano se encontraba en condición migratoria irregular, ya que la visa que exhibía en sus redes sociales había caducado meses atrás. Esta situación, sumada a las actividades que promovía, derivó en la imposición de una medida de deportación.

🔴 #Noticia | Influenciador estadounidense que promovía turismo con fines de explotación sexual en Medellín, fue deportado por Migración Colombia.

El extranjero no podrá ingresar al país en los próximos cinco años, luego de este tiempo tendrá que solicitar una visa. pic.twitter.com/9QhZKJ7C8X — Migración Colombia (@MigracionCol) April 11, 2026

El extranjero fue trasladado y expulsado del territorio nacional en un vuelo con destino a Miami. Como parte de la sanción, no podrá ingresar nuevamente a Colombia durante un periodo mínimo de cinco años y, en caso de querer regresar posteriormente, deberá tramitar una visa.

Otros casos y controles en la ciudad

En el marco de estos operativos, las autoridades también reportaron la expulsión de otros ciudadanos extranjeros por comportamientos contrarios a la convivencia. Entre ellos, un hombre señalado de amedrentar a estudiantes en sectores como Las Palmas y Llanogrande, así como personas involucradas en riñas y eventos no autorizados.

Estas acciones hacen parte de una estrategia de control que se viene implementando en diferentes zonas de la ciudad para prevenir actividades ilegales y proteger a poblaciones vulnerables.

Desde la institucionalidad se reiteró el llamado a promover un turismo responsable y respetuoso de la normativa vigente.

Además, se advirtió que continuarán los operativos de verificación migratoria y control en Medellín, especialmente frente a conductas que afecten la convivencia o estén relacionadas con la explotación sexual.