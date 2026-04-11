Resumen: En zona rural de Marinilla, un ataque armado en un cultivo de granadilla dejó un hombre muerto y dos personas heridas, entre ellas un menor. Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer el caso y ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables.

¡Buscan al asesino! Un muerto y dos heridos, incluido un menor, dejó un ataque en un cultivo de Marinilla

Un hecho violento sacudió la zona rural de Marinilla, donde un ataque con arma de fuego dejó como saldo una persona muerta y dos más heridas, entre ellas un menor de edad.

El caso se presentó en la vereda El Socorro, ubicada a aproximadamente 30 minutos del casco urbano, en un área donde las víctimas realizaban labores agrícolas en un cultivo de granadilla.

Según versiones conocidas por las autoridades, un hombre llegó al sitio y abrió fuego sin mediar palabra contra quienes se encontraban allí.

Víctimas del ataque

Como consecuencia del ataque, un hombre joven, cuya identidad aún no ha sido establecida, falleció en el lugar tras recibir varios impactos de bala en la cabeza. De acuerdo con los reportes, tendría entre 20 y 25 años.

En el mismo hecho resultaron heridos Jorge Marín, de 34 años, quien sufrió lesiones en el rostro y el tórax, y Alex Rodríguez, de 16 años, con una herida en el abdomen. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica y, según la información oficial, se encuentran fuera de peligro.

Avanza la investigación

Tras conocerse lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al lugar luego del llamado de la comunidad, iniciaron las labores de verificación y activaron el proceso investigativo para esclarecer las circunstancias del ataque.

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Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque esta línea aún es materia de análisis por parte de las autoridades.

También se conoció que las víctimas no serían oriundas de la zona, sino que habrían llegado desde el departamento del Cesar y desde el municipio de El Bagre, donde residían antes de trasladarse a este sector del oriente antioqueño.

Recompensa y contexto de seguridad

Desde la administración municipal anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso y reiteraron que continuarán las acciones para fortalecer la seguridad en la zona, donde se ha advertido la presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo y El Mesa, elementos que también hacen parte de las líneas de investigación.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles que permitan esclarecer este ataque armado ocurrido en zona rural de Marinilla.