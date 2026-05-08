Resumen: Alias ‘Pocho’ fue trasladado desde la cárcel de Itagüí a Girón tras una polémica parranda vallenata realizada dentro del penal, que generó investigaciones disciplinarias y cuestionamientos sobre el control del establecimiento. El caso también puso bajo la lupa los posibles beneficios de algunos reclusos y derivó en indagaciones contra funcionarios del Inpec.

¡Se le acabó la fiesta a alias ‘Pocho’! Trasladado a Girón tras polémica parranda en la cárcel de Itagüí

Alias ‘Pocho’, identificado como Paulo Andrés Torres, fue trasladado desde la Cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia, hacia el establecimiento penitenciario de Girón, en Santander, tras los hechos ocurridos el pasado 8 de abril dentro del centro carcelario, donde se registró una celebración que terminó generando controversia institucional.

El Ministerio de Justicia confirmó la medida en medio de las investigaciones por la ‘parranda vallenata’ que tuvo lugar en uno de los pabellones del penal, actividad que incluso habría contado con la presencia del cantante Nelson Velásquez y de varios internos vinculados a procesos de diálogo relacionados con la llamada paz urbana.

De acuerdo con lo conocido, alias ‘Pocho’ habría tenido participación en la organización del evento, el cual coincidió con la celebración de su cumpleaños y terminó siendo objeto de cuestionamientos por posibles irregularidades en el manejo del establecimiento.

Investigación y controversia en el Inpec

El caso no solo derivó en el traslado del interno, sino también en la apertura de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación contra al menos 13 funcionarios del Inpec y el director de la cárcel de Itagüí.

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El ente de control busca establecer si hubo fallas en la supervisión, cambios irregulares en turnos o incumplimientos en los protocolos de seguridad durante la actividad.

La situación ha generado atención adicional porque el pabellón donde ocurrió la reunión alberga a internos que actúan como voceros en espacios de conversación con el Gobierno nacional.

En medio del caso, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que el traslado se dio tras una solicitud institucional relacionada con el proceso. Según indicó, “por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Inpec, se realizó el traslado de Paulo Andrés Torres a la cárcel de Girón por su presunta participación en los hechos del 8 de abril”.

El funcionario también señaló que el interno ha sido designado como vocero suplente dentro de un espacio de conversación sociojurídico para la construcción de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, y aclaró que, por ahora, no se contemplan más traslados desde ese centro penitenciario.

Por el momento, las autoridades continúan evaluando el alcance de lo ocurrido dentro del penal de Itagüí, mientras avanzan las indagaciones disciplinarias y administrativas que buscan establecer posibles responsabilidades.