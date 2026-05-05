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Resumen: Capturan a cuatro funcionarios por delitos sexuales y drogas en la cárcel Pedregal de Medellín.

¡Lo que ocurría tras las rejas! Funcionarios del INPEC caen por delitos sexuales y tráfico de drogas en la cárcel Pedregal

Un nuevo escándalo carcelario sacude a Medellín tras la captura de cuatro funcionarios de INPEC, señalados de participar en delitos sexuales y tráfico de estupefacientes dentro de la cárcel de Pedregal.

El operativo fue adelantado por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, luego de una investigación que se extendió por cerca de cuatro meses y que permitió evidenciar presuntas irregularidades al interior del centro penitenciario.

De acuerdo con las autoridades, los capturados serían tres dragoneantes y un auxiliar, los cuales habrían utilizado su posición para ingresar elementos prohibidos como drogas, celulares y bebidas alcohólicas.

Estos insumos, según la investigación de las autoridades, eran utilizados como mecanismo de presión para obligar a personas privadas de la libertad a realizar actos sexuales, en lo que configura un grave escándalo carcelario.

Las indagaciones también revelaron que una interna habría sido utilizada para facilitar el acceso a otras posibles víctimas. Además, en algunos casos se habrían suministrado sustancias con el fin de generar condiciones de vulnerabilidad, lo que agrava la situación investigada.

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Durante el proceso, las autoridades realizaron al menos 14 entrevistas, diligencias de reconocimiento y análisis articulados con otros expedientes judiciales. Con este material probatorio se lograron documentar seis hechos relacionados con delitos sexuales y nueve casos vinculados al tráfico de estupefacientes.

Las capturas se llevaron a cabo tanto en inmediaciones del centro carcelario como en sectores de la ciudad, específicamente en los barrios Caribe y Castilla. Posteriormente, los funcionarios del INPEC fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en estos hechos.

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