¡Les dañaron el negocio! Cayeron cinco ladrones de vehículos tras cinematográfico operativo en Kennedy

Resumen: Cinco presuntos ladrones de vehículos fueron capturados en Kennedy durante un operativo de la Policía de Bogotá que permitió recuperar dos carros y dos motocicletas robadas. Entre los detenidos hay dos hombres que, al parecer, utilizaron un falso servicio por aplicación para cometer uno de los hurtos.

Las autoridades reportaron un nuevo resultado en la lucha contra el hurto de automotores en Bogotá, luego de la captura en flagrancia de cinco personas señaladas de participar en el robo de vehículos en diferentes puntos de la ciudad. Los procedimientos permitieron, además, recuperar dos automóviles y dos motocicletas que habían sido hurtados.

Las capturas fueron realizadas por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en medio de distintos operativos desarrollados tras conocerse los casos de hurto. La reacción de las patrullas, sumada al apoyo de la ciudadanía y a la activación de un plan candado, permitió ubicar a los presuntos responsables antes de que lograran escapar con los vehículos.

De acuerdo con la información oficial, las labores de búsqueda condujeron a las autoridades hasta la localidad de Kennedy, donde fueron interceptados varios de los sospechosos y se logró la recuperación de los automotores que habían sido reportados como robados.

Uno de los casos ocurrió bajo la modalidad de falso servicio

Entre los procedimientos adelantados por la Policía, uno de los que más llamó la atención fue el que terminó con la captura de dos hombres que, presuntamente, utilizaron la modalidad de falso servicio por aplicación para apoderarse de un vehículo.

Durante ese operativo, las autoridades les incautaron un arma traumática que, según la investigación preliminar, habría sido utilizada para intimidar a la víctima durante la comisión del hecho.

Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial correspondiente. Deberán responder por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego, mientras se determina su situación jurídica.

No fue un solo caso: fueron cuatro vehículos recuperados y cinco presuntos delincuentes capturados en distintos operativos en Kennedy. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad La rápida reacción de @PoliciaBogota y la información de la ciudadanía permitieron frustrar los hurtos y devolver los automotores a sus… pic.twitter.com/9a1DrDXXgn — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 2, 2026

Continúan los operativos contra el hurto de automotores

La Policía de Bogotá señaló que estos resultados hacen parte de la estrategia que viene desarrollando para combatir el hurto de vehículos en la capital y recuperar los bienes de las víctimas.

Según el balance entregado por la institución, en lo que va de 2026 han sido recuperadas 72 motocicletas y 65 automotores en diferentes operativos realizados en la ciudad.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo o situación que afecte la seguridad a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información suministrada por la comunidad resulta fundamental para facilitar las investigaciones y fortalecer las acciones contra la delincuencia.