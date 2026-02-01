Resumen: Un hombre de 54 años fue capturado en Engativá tras disparar varias veces con una escopeta desde la ventana de su casa. La Policía incautó dos armas y 13 cartuchos, y el detenido deberá responder por porte ilegal de armas. La rápida acción de las autoridades, apoyada por la denuncia de los vecinos, evitó riesgos mayores para la comunidad.

¡Se le acabó el ‘jueguito’! Hombre que disparaba una escopeta desde su ventana en Engativá fue capturado

Un hombre de 54 años fue detenido por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de disparar varias veces con una escopeta desde la ventana de su vivienda, en el barrio Las Ferias, localidad de Engativá, generando alarma y temor entre los vecinos.

Los habitantes del sector, cansados del comportamiento del hombre, alertaron de inmediato a la línea de emergencias 123. En videos grabados por los mismos residentes se aprecia cómo el hombre accionaba la escopeta desde su casa, apuntando hacia un árbol cercano, mientras los vecinos notificaban a las autoridades sobre el peligro.

Tras recibir la alerta, los uniformados llegaron al lugar y encontraron al presunto infractor fuera de su vivienda, con un arma en mano e intimidando a quienes le pedían que dejara de disparar. Al notar la presencia policial, intentó huir hacia el interior de su casa, donde finalmente fue capturado en flagrancia.

Esto le podría interesar: ¡De vuelta a la libertad! 46 animales silvestres rescatados del tráfico ilegal regresan a su hábitat en Cundinamarca

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos escopetas y 13 cartuchos de munición. Al solicitarle los permisos correspondientes para la tenencia de armas de fuego, el hombre manifestó no contar con la documentación exigida por la ley, lo que configura un delito adicional.

#Atención | Poniendo en peligro la vida de los ciudadanos, capturamos a un hombre que, desde la ventana de una residencia, realizaba disparos con una escopeta. El oportuno aviso de la comunidad permitió detenerlo antes de su huida e incautarle dos armas de fuego y munición. pic.twitter.com/UWPPZPmzzc Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 1, 2026

“La captura se logró gracias a la llamada oportuna de la comunidad y la intervención inmediata de nuestros uniformados. La persona estaba perturbando la tranquilidad del sector y poniendo en riesgo a los vecinos”, señaló la comandante de la Estación de Policía de Engativá, Teniente Coronel Paula Güiza.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Las armas y la munición quedaron a disposición de la autoridad competente, asegurando su custodia mientras avanza el proceso judicial.

Este caso resalta la importancia de la colaboración ciudadana con la Policía, que permitió una reacción rápida frente a un comportamiento que amenazaba la seguridad de la comunidad y evitó que ocurrieran posibles accidentes o hechos de violencia más graves.