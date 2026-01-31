¡9 homicidios y circular de Interpol! Cayó alias ‘Mono Candelo’, el temido jefe de sicarios del Clan del Golfo

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y el Grupo Marshal de los Estados Unidos, fue detenido en Bogotá Brayan Stiven González, alias ‘Mono Candelo’, señalado de ser uno de los principales coordinadores de sicarios del grupo criminal Clan del Golfo. El hombre era requerido por su presunta participación en delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego.

Alias ‘Mono Candelo’ era considerado un objetivo de alto valor, por lo que se ofrecía una recompensa de 500 millones de pesos a quien proporcionara información que facilitara su captura. Sobre él también pesaba una circular azul de Interpol, lo que evidenciaba la gravedad de su vinculación en actividades criminales a nivel internacional.

La investigación apunta a que estaría implicado en al menos nueve homicidios, entre los que se incluyen los de tres líderes sociales y un firmante del Acuerdo de Paz, hechos que se habrían registrado en diferentes zonas bajo la influencia del Clan del Golfo. Además, las autoridades le atribuyen la coordinación logística de sicarios y la planificación de actos de violencia dentro de la organización criminal.

Esto le podría interesar: ¡MinTransporte da el aval final! Puerto Antioquia está listo para iniciar su operación comercial

El detenido fue entregado por las autoridades de Estados Unidos y deportado hacia Colombia en un vuelo procedente de Alexandria, donde fue recibido por las autoridades locales y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos que se le imputan. La acción se llevó a cabo sin que se presentara un enfrentamiento, gracias al trabajo de cooperación internacional y al seguimiento investigativo realizado en conjunto.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En Bogotá, la @PoliciaColombia en coordinación con el grupo Marshal de los EE.UU., capturó a alias ‘Mono Candelo’, señalado coordinador de sicarios del ‘Clan… pic.twitter.com/DfnRXHt2X8 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 31, 2026

Según las autoridades, la captura de alias ‘Mono Candelo’ representa un golpe significativo a la estructura criminal del Clan del Golfo, así como un avance en la protección de líderes sociales y ciudadanos que han sido víctimas de las actividades delictivas de este grupo armado. Este resultado también refleja la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la criminalidad transnacional.