Resumen: Un hombre fue capturado en el sur de Bogotá tras ser señalado de cometer un hurto en un cajero automático en el barrio Restrepo. Luego de una alerta de la comunidad, la Policía inició una persecución que terminó en el canal del río Fucha, donde fue interceptado. En su poder le encontraron un arma traumática y, tras ser puesto a disposición de la Fiscalía, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡Se lanzó al canal del río Fucha para escapar! Capturan a sujeto señalado de robar un cajero en el sur de Bogotá

Un operativo de reacción de la Policía de Bogotá permitió la captura de un hombre señalado de cometer un hurto en un cajero automático en el sur de la ciudad, luego de una persecución que se extendió hasta el canal del río Fucha, donde finalmente fue interceptado.

Los hechos ocurrieron en el barrio Restrepo, en inmediaciones de la calle 15 sur con carrera 22, cuando ciudadanos alertaron a las patrullas sobre un robo que acababa de registrarse en un cajero automático de una entidad bancaria.

Tras recibir el aviso, los uniformados de la Estación de Policía Antonio Nariño iniciaron un despliegue inmediato para ubicar al presunto responsable.

Persecución y captura en el canal

Durante el operativo, los policías lograron identificar a un hombre que coincidía con las características entregadas por la comunidad. Al percatarse de la presencia de las autoridades, el señalado intentó evadir el control, primero ingresando a un predio privado en su intento de escapar.

Sin embargo, la huida continuó y terminó en el canal del río Fucha, hasta donde llegó el operativo policial. En ese punto, los uniformados lograron interceptarlo y proceder con su captura.

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Elementos incautados y proceso judicial

En medio del procedimiento, las autoridades encontraron en poder del capturado un arma traumática, que, según la información oficial, habría sido utilizada durante la comisión del hurto.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen. Posteriormente, en audiencia, aceptó cargos y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de hurto y lesiones personales.

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¡Se lanzó al rio Fucha y ni así pudo escapar! Este fue el intentó de huida de un delincuente, perseguido por las autoridades, después de que habría cometido un hurto en un cajero automático del barrio Restrepo. Primero se ocultó en un predio privado, al sentirse acorralado se… pic.twitter.com/EMXTwKFdCT — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 18, 2026

Resultados operativos en la zona

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que esta captura se enmarca en las acciones que se vienen adelantando en la localidad de Antonio Nariño como parte de las estrategias de seguridad.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han logrado 180 capturas en esta zona de la ciudad, además de la incautación de siete armas de fuego, resultados que hacen parte de los operativos enfocados en la reducción de delitos como el hurto.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para continuar denunciando cualquier hecho delictivo o situación sospechosa, ya que la información oportuna permite la reacción de la Policía y facilita la judicialización de los responsables.