Resumen: Un hombre fue capturado en el centro de Bogotá tras ser sorprendido con una motocicleta que presentaba alteraciones en el chasis, el motor y los documentos de identificación. El procedimiento se realizó durante un operativo en la calle 13, donde autoridades verificaron que el vehículo tenía placas y papeles falsos. La moto fue incautada y el capturado deberá responder por el delito de falsedad marcaria.

Capturan en Bogotá a hombre con moto “gemeleada” y documentos falsos en plena calle 13

En medio de operativos de inspección y control adelantados en el sector de la calle 13 con carrera 15, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, las autoridades capturaron a un hombre que se movilizaba en una motocicleta con señales de adulteración en sus sistemas de identificación.

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Policía de Bogotá en articulación con peritos de automotores de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, quienes detectaron el vehículo mientras se encontraba parqueado en vía pública. Se trataba de una motocicleta NKD 125 que llamó la atención de los funcionarios por posibles inconsistencias en su identificación.

Irregularidades en chasis, motor y documentos

Durante la revisión técnica, los expertos encontraron anomalías en los sistemas de identificación del automotor. De acuerdo con el informe, tanto el número de chasis como el del motor presentaban regrabaciones, una práctica que suele utilizarse para ocultar el origen real de los vehículos.

Además, en la verificación se estableció que la placa y la tarjeta de propiedad asociadas a la motocicleta no correspondían a registros válidos, por lo que fueron catalogadas como falsas dentro del procedimiento.

Estas inconsistencias llevaron a que las autoridades procedieran con la inmovilización inmediata del vehículo y la captura del hombre que lo tenía en su poder en ese momento.

Versión del implicado y decisión de las autoridades

En el desarrollo del procedimiento, el capturado manifestó a las autoridades que desconocía la procedencia irregular de la motocicleta, indicando que la había adquirido recientemente. Sin embargo, tras la verificación técnica y documental, se confirmó la adulteración de los elementos de identificación, por lo que fue detenido por el delito de falsedad marcaria.

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La motocicleta fue incautada y puesta a disposición de las autoridades competentes, al igual que el capturado, quien deberá responder ante la justicia mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Pronunciamiento de las autoridades

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Frente a este resultado operativo, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó la importancia de estos controles y el impacto que tienen sobre estructuras criminales asociadas a la adulteración de vehículos.

“Este resultado demuestra que estamos cerrando el cerco a las economías ilegales que se esconden detrás de la venta de vehículos adulterados. Vamos a seguir en la calle, detectando y sacando de circulación estos vehículos que muchas veces están ligados a otros delitos”, señaló el funcionario.

En la calle 13 fue hallada esta moto “gemeleada”, con motor y chasis regrabados y placas y documentos falsos. El sujeto que la conducía aseguró que la acababa de comprar, pero fue capturado. 🚨 Comprar un bien hurtado puede costar hasta 12 años de cárcel.… pic.twitter.com/rZma08rfmZ — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 15, 2026

Llamado a la ciudadanía

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar siempre los antecedentes y la legalidad de los vehículos antes de su compra, con el fin de evitar ser víctimas o partícipes de este tipo de delitos.

Asimismo, recordaron que cualquier hecho relacionado con actividades delictivas o que afecte la convivencia puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer los procesos de investigación y las acciones contra el crimen en la ciudad.