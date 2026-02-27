Resumen: Un hombre fue detenido en el centro de Bogotá después de intentar robar una esmeralda tragándosela dentro de una joyería en la Plaza del Rosario. La piedra, valorada en aproximadamente un millón de pesos, quedó registrada en cámaras de seguridad. Aunque el presunto ladrón no portaba armas, fue llevado al Centro de Traslado por Protección mientras las autoridades evalúan cómo recuperar la joya y continúan con la investigación del caso.

¡Se la tragó! Capturan a hombre que ingirió una esmeralda para intentar robarla en Bogotá

Un hecho insólito sacudió el centro de Bogotá el pasado 17 de febrero, cuando un hombre fue sorprendido intentando sustraer una esmeralda de un establecimiento ubicado en la Plaza del Rosario, en la localidad de La Candelaria, utilizando un método poco convencional: se tragó la piedra preciosa para poder salir del local sin ser detectado.

El episodio fue captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. En las imágenes se observa cómo el hombre ingiere la joya mientras una empleada del local solicita la intervención policial. Según la testigo, la piedra estaba en la boca del sujeto en el momento del arresto.

Inicialmente, algunos testigos afirmaron que la esmeralda tenía un valor de 45 millones de pesos, cifra que generó sorpresa y comentarios humorísticos en redes sociales. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) aclaró que la joya estaba avaluada en aproximadamente un millón de pesos, y confirmó que el hombre no portaba armas al momento del hecho.

Este hombre entró a una joyería y estaba viendo una esmeralda, la tomó, la echó a la boca y se la tragó. La policía lo capturó. El hecho sucedió en las joyerías del centro de #Bogotá.

Gracias al atuendo del responsable, algunos ciudadanos recordaron la serie de Netflix del… pic.twitter.com/PZJtOJmXhw — Tuiteros Boyacá Col (@TuiterosBoyaca) February 26, 2026

Intervención policial y traslado

Tras recibir el reporte ciudadano, los uniformados del CAI Rosario llegaron al lugar y condujeron al presunto ladrón al Centro de Traslado por Protección (CTP). Durante el procedimiento, no se halló ningún objeto en su poder, y las autoridades aún no confirmaron si la esmeralda fue recuperada del interior del hombre.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Esto le podría interesar: ¡Buscan a los agresores! Así se encuentra el perrito atacado a machete por 4 sujetos en Ciudad Bolívar

Aunque no se registró una denuncia formal por el incidente, las imágenes del hecho y el reporte policial documentan el intento de hurto, dejando claro que la acción del hombre no pasó desapercibida y que las autoridades actuaron de manera inmediata.

Reacciones en redes sociales

El video se volvió viral no solo por el valor de la joya, sino por la creatividad del intento de robo. Usuarios hicieron comparaciones con series de televisión como Lupin y Peaky Blinders, mezclando asombro y humor ante la situación poco común.

El sector de La Candelaria es conocido por concentrar varias joyerías que comercializan esmeraldas, convirtiéndose tanto en un punto de compra para coleccionistas como en un objetivo recurrente para intentos de hurto.

Este caso se suma a la serie de incidentes de hurto que evidencian la creatividad de algunos delincuentes, y también pone de relieve la importancia de la vigilancia y la rápida reacción de la ciudadanía y las autoridades para impedir el éxito de estos delitos.