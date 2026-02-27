Resumen: Un perrito en Ciudad Bolívar fue atacado brutalmente por cuatro personas con palos y un machete, pero logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de ciudadanos y del IDPYBA. Actualmente se encuentra estable y en recuperación, mientras las autoridades buscan a los responsables del ataque.

¡Buscan a los agresores! Así se encuentra el perrito atacado a machete por 4 sujetos en Ciudad Bolívar

En la localidad de Ciudad Bolívar, un caso de maltrato animal estremeció a la ciudadanía y generó indignación: Scar, un perrito que fue víctima de un ataque salvaje por parte de cuatro personas, logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de rescatistas y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Los hechos, que quedaron registrados en videos difundidos en redes, mostraban a Scar siendo golpeado con palos, herido con un arma blanca y hasta atacado con un machete, en un intento de acabar con su vida.

Atención médica de urgencia

Tras el aviso de vecinos y ciudadanos preocupados, Scar fue trasladado de manera inmediata a un centro veterinario. Su estado era crítico: presentaba trauma craneoencefálico con herida perforante en el cráneo, hemorragia en el ojo y cavidad oral, además de severas dificultades respiratorias, lo que lo ponía en alto riesgo de muerte durante las primeras horas.

El equipo veterinario del IDPYBA logró estabilizarlo y posteriormente realizó una cirugía de osteosíntesis para reconstruir su mandíbula fracturada. Durante varios días, Scar permaneció bajo monitoreo constante, recibiendo cuidados intensivos y atención especializada.

Una segunda oportunidad

Ahora, Scar se encuentra en recuperación y muestra signos de mejora, dejando atrás el trauma de la violencia sufrida. Una vez que su estado de salud lo permita, el perrito será incluido en el programa de adopciones del IDPYBA, donde encontrará una familia responsable que le brinde un hogar seguro y afectuoso.

“Su historia es un ejemplo de resiliencia y de cómo la denuncia ciudadana, sumada a la acción institucional, puede transformar la tragedia en esperanza”, señaló un portavoz del instituto.

Investigación y llamado a la ciudadanía

El IDPYBA ha documentado todas las pruebas del caso y las ha puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes. La institución reiteró que la violencia contra los animales no puede normalizarse, y hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de maltrato a través de la Línea Única de Emergencias 123.

Este caso deja una enseñanza clara: la acción coordinada entre la comunidad y las instituciones puede proteger la vida y garantizar justicia para quienes no pueden defenderse por sí mismos.