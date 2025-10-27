¡Urgente! Luto en Colombia: falleció José María Acevedo Alzate, fundador de Haceb

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Colombia lamenta la partida de un gigante del emprendimiento nacional: Don José María Acevedo Alzate, fundador de la icónica empresa Haceb. El antioqueño falleció a la impresionante edad de 106 años, dejando un legado imborrable en la industria.

Nacido el 2 de agosto de 1919, Don José María comenzó su camino al éxito con humildad, reparando electrodomésticos en un pequeño taller de Medellín.

Lo que inició como un servicio local se transformó, con visión y esfuerzo, en Haceb, una de las compañías de electrodomésticos más reconocidas y un símbolo de la tenacidad y el ingenio colombiano.

Su vida es un testimonio del poder de la perseverancia y el trabajo, y su empresa sigue siendo un pilar en la economía del país.

Noticia en desarrollo…