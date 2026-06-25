¿Se incumplieron las normas? Procuraduría indaga presuntas irregularidades en corralejas de El Bagre

Resumen: La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si las corralejas realizadas en junio en El Bagre, Antioquia, cumplieron con los permisos, requisitos y medidas de seguridad exigidos por la ley. La investigación involucra a funcionarios de varias entidades y surge tras hechos en los que, presuntamente, murieron una persona y un caballo durante estos eventos.

Las corralejas realizadas durante junio en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, quedaron bajo revisión de la Procuraduría General de la Nación. El organismo de control inició una indagación previa con el propósito de establecer si la organización y ejecución de estos eventos se ajustó a los requisitos exigidos por la normativa vigente.

La actuación busca esclarecer si las jornadas contaban con los permisos correspondientes, los conceptos técnicos requeridos y las medidas de seguridad necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de este tipo de espectáculos masivos.

De acuerdo con la información conocida, las averiguaciones se centrarán en las actividades realizadas los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de junio, fechas en las que se llevaron a cabo las corralejas en esta población del departamento.

Entidades y funcionarios entran en la investigación

La indagación preliminar involucra a funcionarios aún por determinar de diferentes entidades públicas. Entre ellas figuran la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de El Bagre, la Policía Nacional y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

Uno de los principales objetivos del proceso es identificar qué servidores públicos tuvieron algún tipo de participación en la autorización, coordinación, vigilancia o desarrollo de las actividades.

Asimismo, el Ministerio Público pretende verificar si cada una de las etapas requeridas para la realización de estos eventos fue cumplida conforme a las disposiciones legales vigentes.

Esto le podría interesar: La Universidad de Antioquia ya tiene nuevo rector: así quedó la votación que definió su futuro

La apertura de esta actuación se produjo luego de que la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia conociera información aportada por diputados del departamento relacionada con lo ocurrido durante las corralejas.

Además, el organismo recordó que previamente había adelantado actuaciones preventivas encaminadas a revisar el cumplimiento de las exigencias establecidas para espectáculos de alta concurrencia.

Los hechos que motivaron las averiguaciones

La decisión de abrir la indagación surge en medio de cuestionamientos alrededor de lo sucedido durante las jornadas realizadas en El Bagre. Según la información que ahora es materia de análisis por parte de la Procuraduría, durante estos eventos se habría registrado la muerte de una persona y de un caballo.

Los hechos generaron preocupación y reavivaron el debate sobre las condiciones en las que se desarrollan este tipo de actividades, especialmente en lo relacionado con la seguridad de asistentes, participantes y animales.

El ente de control también busca establecer si existieron posibles omisiones o fallas en los mecanismos de vigilancia y control que debían aplicarse antes y durante las corralejas.

Por ahora, la actuación se encuentra en etapa preliminar, por lo que el objetivo es recaudar información, verificar documentación y determinar si existen elementos que permitan avanzar hacia eventuales investigaciones disciplinarias.

Con este procedimiento, la Procuraduría pretende esclarecer si las autoridades involucradas actuaron conforme a sus responsabilidades y si se cumplieron todas las condiciones exigidas para la realización de las corralejas desarrolladas en el municipio de El Bagre.